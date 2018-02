The Handmaid’s Tale dizisinin ilk sezonuyla 2017 yılı boyunca ödülleri silip süpüren yetenekli aktris Elisabeth Moss projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Birkaç hafta önce aktrisin Alex Ross Perry’nin yeni filmi Her Smell‘de punk rock yıldızını oynayacağı açıklanmıştı. Bu film, Perry-Moss ortaklığının üçüncü ürünü olacak, çekimlere baharda –The Handmaid’s Tale‘in 2. sezonu tamamlanır tamamlanmaz- başlanacak. Aktrisin diğer projesi de bugün açıklandı. Moss, Ritesh Batra‘nın yöneteceği A Letter From Rosemary Kennedy biofilminde Rosemary’yi oynayacak. Suikasta kurban giden Başkan Kennedy’nin kardeşi olan Rosemary babası tarafından akıl hastahanesini yatırılmış orada kendisine lobotomi uygulanmıştı. Aslında sağlıklı birisi olan Rosemary lobotomiden sonra başkalarına muhtaç hale gelmişti. Filmin çekim tarihi açıklanmadı.

Geçen yılın mart ayında Emma Stone’un Letters From Rosemary adlı filmde Rosemary’yi oynayacağı açıklanmıştı ama bir yıl boyunca bu projeden yeni bir haber gelmedi, filmin çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor. Moss’u bu yıl The Seagull ve Old Man and the Gun filmlerinde izleyebileceğiz.