Bu yıl Madeline’s Madeline adlı büyüme filmiyle dikkatleri çekip adından söz ettiren yönetmen Josephine Decker yeni projesini hemen belirledi. Decker, Tepedeki Ev ve Biz Hep Bu Şatoda Yaşadık romanlarının usta yazarı Shirley Jackson‘ın hayatını filmleştirmeye hazırlanıyor. Sarah Gubbins‘in kaleme aldığı, Shirley adı verilen filmde Jackson’ı son zamanlarda iyi projelerde rol alan Elisabeth Moss oynayacak. Scarf Merrell’in aynı adlı kitabından uyarlanacak filmde Michael Stuhlbarg, Jackson’ın eşi Profesör Stanley Hyman’a hayat verecek. Film, çiftin yeni bir hayat için taşınmalarını ama başaramayıp kendilerini bir psiko-dramanın içinde bulmalarını, Jackson’ın yaşadıklarından esinlenerek romanlarını kaleme almasını anlatacak. Çekimlere yazın başlanacak.

Moss şu sıralar Alex Ross Perry’nin Her Smell adlı filminde kendisine zarar veren bir rockçıya hayat veriyor. Aktrise bu filmde Amber Heard, Dan Stevens, Cara Delevingne eşlik ediyorlar. Öte yandan çizgi-roman uyarlaması aksiyon filmi The Kitchen‘ın da çekimlerine başlanmış. Andrea Berloff’ın yönettiği bu filmde Moss’a Melissa McCarthy, Domhnall Gleeson, Tiffany Haddish, James Dale eşlik ediyorlar. Moss bu yıl Jordan Peele’nin yeni filmi Us‘ta da rol alacak. Aktrisin başrolünü üstlendiği The Handmaid’s Tale‘in 3. sezonunun onaylandığını da belirteyim. Moss’ı sonbaharda Old Man and the Gun filminde izleyebileceğiz.