Elizabeth Debicki, Christopher Nolan’ın Tenet filminde yer almanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu anlattı:

“Tenet’te rol almak benim için Willy Wonka’nın Çikolata Fabrikası’na altın bilet kazanmak gibiydi. Çekimler boyunca kendi sınırlarımı zorlama fırsatı yakaladım.”

“Nolan’ın setinde kendini adama ve odaklanmanın üst sınırlarına ulaşıyorsun, daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Christopher Nolan’la çalışmak altın bilet gibi, çok zorlanacağını biliyorsun ama işin sonunda iyi bir ders alacağının da farkındasın”

“Aldığın dersleri bazen kolaylıkla anlıyorsun. Bazen de gelip kıçından ısırmaları gerekiyor (bite you on the ass). Benim için ikisinin kombinasyonu oldu”