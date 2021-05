Telif yoksa Hollywood’un rakip stüdyoları aynı zamanda aynı konuda yapımlara imza atabiliyor. En yeni örnek olarak HBO ve Hulu’nun Catherine the Great’le ilgili dizilerini verebiliriz. Bu durum yakında tekrarlanacak gibi görünüyor. Aralık ayında Hulu’nun katil Candy Montgomery‘le ilgili bir dizi hazırladığı açıklanmıştı. Candy adlı diziyi The Act‘in senaristi Robin Veith kaleme alacak. Başrolse platformun sevilen dizisi The Handmaid’s Tale‘in yapımcısı ve başrolü Elisabeth Moss‘a teslim edilmişti. Moss onca projesinden fırsat bulabilirse (bulabildiğinde) dizide rol alacak.

Bu dizinin yazım aşaması devam ederken HBO Max rakip projeyi duyuruverdi. Love and Death adı verilen diziyi Big Little Lies‘ın senaristi David Kelley kaleme alacak. Dizinin yapımcılığını Nicole Kidman üstlenecek. Bu yıl WandaVision‘la ekranlara dönen, bu dizinin bitişinin ardından ünlü yapımcılardan pek çok teklif alan Elizabeth Olsen da Moss’ın izinden gidip Montgomery’i canlandıracak. Kısacası iki proje de yakın zamanda çekilirse 2022-23 yıllarında Moss ve Olsen’ı katil Montgomery rolünde izleyebileceğiz.