Usta senarist-yönetmen Anthony Minghella’nın (English Patient, Cold Mountain) aktör oğlu Max Minghella kariyerinde ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Minghella, Teen Spirit adını verdiği filminin başrolünü Elle Fanning’e teslim etti. Aktris Batı Avrupa’da yaşayan, utangaç birisi olan Violet’ı oynayacak. Film, Violet’ın şarkıcılık hayallerini kurmasına, daha sonra hayalini gerçekleştirmek için bir şarkı yarışmasına katılmasına, burada yeteneklerinin test edilmesine odaklanacak. Filmin senaryosunu Minghella’yla aktör Jamie Bell beraber kaleme aldılar. Filmin görüntü yönetmenliğini Autumn Durald üstlenecek. Çekimlere bu yıl başlanacak. Fanning bu ay Melanie Laurent’in yöneteceği Galveston‘da rol alacak.