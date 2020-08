En son hulu dizisi The Great‘te oldukça iyi bir performansla karşımıza çıkan genç aktris Elle Fanning şu sıralar hem bu dizinin 2. sezonuna, hem de Melanie Laurent‘in Sony için çekeceği savaş draması The Nightingale‘e hazırlanıyor. Bu iki yapımın hazırlıklarına devam ederken yeni projesini de belirledi. Fanning, The Girl From Plainville adlı hulu dizisinin başrolünü üstlenecek, suçlu Michelle Carter’ı canlandıracak. Hep iyi karakterleri oynayan aktris ilk kez kötü birisini canlandıracak.

Dizi gerçeklerden uyarlanacak, Carter’ın 18 yaşındaki sevgilisi Roy’u intihara yönlendirmesini konu alacak. Bir süredir depresyonda olan ve intihar etmeyi düşünen Roy bu düşüncesini sevgilisine açınca sevgilisi de onu “Yapabilirsin” şeklinde mesajlarla teşvik etmiş, bunun üzerine Roy garajda arabasının içinde karbonmonoksitle intihara yeltenmiş. Ama kısa bir süre sonra intihardan vazgeçip Carter’a bu kararını da açınca Carter onu sakin bir şekilde tekrar intihara yöneltmiş. Sonunda Roy intihar etmiş. Ama mesajlar ortaya çıkınca Carter tutuklanıp hapse gönderilmiş.

Dizi bu olayları işleyecek. Henüz çekim tarihi belli değil. Fanning önce The Nightingale‘de ablası Dakota Fanning‘le birlikte rol alacak. Daha sonra yüksek ihtimalle The Great‘in 2. sezonu çekilecek. Dolayısıyla bu yeni dizi 2022-23’ten önce yayınlanmayabilir.