Kate Winslet’lı dönem filmi Wonder Wheel‘i vizyona hazır hale getiren Woody Allen 2018’de vizyona girecek yeni filminin de hazırlıklarına başladı. Her zamanki gibi adını açıklamadığı bu filminde iki genç oyuncuyla, bu yıl pek çok filmde izleyeceğimiz Elle Fanning ve Call Me by Your Name filmindeki performansıyla konuşulan Timothee Chalamet’le çalışmak istiyor. İki oyuncuyla görüşmelere başlandı. Allen bu filminde genç âşıklara odaklanacak. Filmin konusu açıklanmadı. Çekimlere yıl sona ermeden başlanacak. Wonder Wheel‘in aralık ayında vizyona gireceğini haberimize ekleyelim.