Hollywood bu aralar Rus çariçe Büyük Katerina‘yla ilgili üç proje hazırlıyor. Catherine the Great adı verilen, şu an yönetmensiz olan filmde çariçeyi Keira Knightley oynayacak. Öte yandan çekimlerine bu yıl başlanacak Catherine the Great adlı HBO mini dizisinde rol usta aktris Helen Mirren‘ın. Aktrise Winchester filmindeki rol arkadaşı Jason Clarke çariçenin sevgilisi Grigory Potemkin rolünde eşlik edecek.

Bu iki projeye bir tanesi daha eklendi. Adı The Great olan yeni diziyi hulu hazırlatıyor. Başroller için Elle Fanning ve Nicholas Hoult‘la anlaşılmış. Daha önce Young Ones filminde bir çifti oynayan Fanning-Hoult ikilisi bu mini dizide de evli bir çifti, Katerina’yla eşi Peter’ı oynayacaklar. Dizi, Katerina’nın yükselişine ve eşi Peter’la ilişkisine odaklanacak, Peter McNamara tarafından kaleme alınacak. Bölüm sayısı açıklanmadı.