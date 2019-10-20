Game of Thrones’un hayal kırıklığı yaratan final sezonu, tüm oyuncular gibi Emilia Clarke için de kariyerlerinin geri kalanı için sorunlar yarattı. Khaleesi, verdiği röportajlarda son bölümleri savundu ve herkesi mutlu edemeyeceklerini belirtti:

“Çok büyük bir tepki aldık. O kadar çok ki, bana gelen tepkilerle uğraşmaktan, arkadaşlarımı bile teselli edemedim. Özellikle David Benioff ve Dan Weiss için çok üzüldüm. İkisi de iyi dostum, bu kadar acımasız eleştiriyi hak etmiyorlardı”

“Herkesin kendi bir görüşü var ve o görüşleri dile getirmekte sonuna kadar haklılar. Sonuçta bu bir sanat ve herkesin farklı bakış açıları olması normal. Herkes kızıyor olabilir ama kimsenin iyi ki bitti dediğini görmedim. Herkes daha çok sezon bekliyordu. Finalini kötü bulmak bu gerçeği değiştirmiyor. Herkesin final hakkında farklı görüşleri var. Herkesi mutlu edecek bir finali asla bulamayacağımızı çok iyi biliyorum.”

“Karakterimin beni takip edeceğini düşünmüyorum. Çıkıp durmadan “Ejderhalarım nerede? Oynadığım son dizideki ejderhalar daha iyiydi, bana onları getirin” diye soracak deli bir kadına dönüşmeyeceğim. Başka yerde böyle bir karakter oynama şansı bulamayacağıma göre, çok da endişelenmeme gerek yok.”