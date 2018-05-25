Bugün vizyona giren Solo: A Star Wars Story filmiyle gündemde olan Emilia Clarke bu büyük bütçeli filmden evvel Terminator: Genisys‘te ikonik Sarah Connor rolünü üstlenmişti. Aktris son röportajında ilk büyük bütçeli filmi Terminator ve yeni filmi Solo ile ilgili konuştu. Terminator‘dan başlayalım. Clarke, Game of Thrones‘un yönetmenlerinden Alan Taylor‘ın yönettiği Terminator‘ın setinde kimsenin mutlu olmadığını, çekimlerin çok sorunlu geçtiğini belirtmiş. Yönetmenin sette çok zorlandığını söyleyen Clarke sözlerine “Hatırladığım, bildiğim yönetmen değildi. İyi bir zaman geçirmedi. Hiçbirimiz geçirmedik,” şeklinde devam etmiş. Filmin beklenen hasılatı elde edememesiyse aktrisi rahatlatmış. Çünkü başrol oyuncularından Jai Courtney‘le tekrar çalışmayı hiç istemiyormuş. Bu arada yönetmen Taylor bu filmden önce Thor: The Dark World‘te de epey sorun yaşamış, hatta Marvel filmi beğenmeyince yönetmeni kurgu odasına sokmamıştı.

Clarke bu filmden sonra Solo‘da oynadı ama şansına bu filminde de bolca sorun, entrika yaşandı. Aktris filmin önceki yönetmenleri Phil Lord ve Chris Miller‘ın güvensiz, belirsiz ve karman çorman bir set ortamı oluşturduklarını söyleyip filmi Ron Howard ve Lucasfilm’in kurtardığını belirtip Lucasfilm’in başkanı Kathleen Kennedy’e teşekkür etmiş. Clarke çekimlerin başlarında yönetmenlerden ötürü kendine pek güvenememiş, karakteri ortaya çıkarmakta zorlanmış, filmin de iyi olmayacağı konusunda endişelenmiş. Fakat aktris filmin son halinden memnun.