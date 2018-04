Hızlı çalışan, sürekli filmler ve diziler üreten yönetmen Steven Soderbergh‘in altı bölümden oluşan bir mini dizi hazırladığı duyurulmuş ama ayrıntıları saklanmıştı. Dizinin ayrıntıları bu hafta belli oldu. Soderbergh gene dönem türünde bir dizi hazırlıyor. Şimdilik Emin Pasha adıyla bu mini dizi, Mehmet Emin Paşa, diğer adıyla Prusyalı Emin Paşa, asıl adıyla Isaac Eduard Schnitzer’in hayatını konu alacak. Polonya’da doğan Emin Paşa 19. yüzyılda Osmanlı’nın hizmetine girmiş bir kaşif, fizikçi ve doğabilimcisiydi. Tıp eğitimi alıp doktor olmasına rağmen işini yapması engellenen Emin Paşa bunun üzerine İstanbul’a göç etmiş, daha sonra Arnavutluk valisi İsmail Hakkı Paşa’nın destekleriyle Osmanlı’nın tamamını gezmiş, bitkilerden dillere, coğrafyaya, tarihe kadar pek çok alanda araştırmalar yapmıştı. Dizi yakın zamanda çekilmeyebilir, zira senaryo süreci devam ediyor.

Bu dizinin hazırlıkları devam ededursun Soderbergh sıradaki projesini duyurdu. Öncelikle yönetmenin aksiyon-gerilim filmi Planet Kill‘i çekmekten vazgeçtiğini, filmin yapımcılığıyla yetineceğini belirtelim. Sıradaki filmiyse hükümetlerin suçlarını ortaya döken Panama Belgeleri’ni konu alan The Laundromat olacak. Soderbergh çekimlere sonbaharda başlamayı planlıyor. Güçlü bir oyuncu kadrosu oluşturuyormuş ama henüz kadro duyurulmadı. Başta bu filmi de iPhone’la çekmek istemiş Soderbergh ama iPhone film için yeterli olmayacağı için RED kameralarıyla çekilecek film. Bu arada The Laundromat‘ın senaristi Scott Z. Burns gelecek hafta CIA draması The Torture Report‘un çekimlerine başlayacak. Başroller Jon Hamm, Annette Bening, Adam Driver’a teslim edilmişti.