Sırbistanlı yönetmen Emir Kusturica yeni filmini Çin’de çekeceğini 2017’de açıklamıştı. Just One More Time adını verdiği filminin hazırlıklarına 2018’in sonlarına doğru, çekimlerine ise 2019’da başlayacağını duyurdu. Ne yazık ki Kusturica’nın bu filmi 2020’den önce vizyona girmeyecek. Yönetmen filmini 2020’de tamamlamayı planlıyor. Just One More Time hem gerçek bir hikâyeden yola çıkacak, hem de Dostoyevski’nin Budala ve Suç ve Ceza romanlarından ögeler içerecek. Yani bu romanlar birebir uyarlanmayacak. Kusturica filminin berbat adamlardan borç para alan ama bir süre sonra borcunu ödeyemeyen, en nihayetinde 16 yaşındaki kızını borcuna karşılık “kiralamak” teklifiyle karşı karşıya kalan bir adama odaklanacağını belirtmiş. Kusturica henüz oyuncu kadrosunu oluşturmadı.