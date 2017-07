Emmy 2017 adaylıkları dün açıklandı. Bir günlük haber bombardımanın ardından dikkat çekenleri, hayal kırıklıklarını ve diğer bilgileri toparladık.

Dikkat Çekenler

Westworld: Westworld 22 adaylıkla geçtiğimiz yılın en dikkat çekici yapımlarından biri olduğunu kanıtladı. Dizinin aynı performansı ödül gecesinde de sürdürmesi bekleniyor.

Samira Wiley: Orange Is the New Black’teki başarısını The Handmaid’s Tale’e de taşıyan Wiley, hak ettiği bir adaylık aldı.

Carrie Fisher: Bu yıl kaybettiğimiz prensesimizin Catastrophe ile adaylık alması buruk bir mutluluk yarattı.

Geoffrey Rush: Daha dizinin tek saniyesini bile izlemeyen biri bile Geoffrey Rush, Albert Einstein’ı oynadı diyince “Emmy alır!” cümlesini tekrarlar. Dizi National Geographic’ten yayınlanmış olsa bile adaylığı şaşırtmadı.

Pamela Adlon: Californication ve Louie’deki performansıyla göz dolduran, King of the Hill ile seslendirmedeki yeteneklerini sergileyen, aynı zamanda iyi bir senaryo yazarı olan Adlon, kendi hayatından da bölümler sergilediği Better Things ile adaylığı kaptı.

Zach Galifianakis: Baskets’teki ilginç karakteri Galifianakis’e başroldeki ilk adaylığını getirdi. İkiz kardeşleri canlandırdığı Baskets’te ödül kazanırsa ilginç bir ilke de imza atacak.

Jane Fonda: Rol arkadaşı Lily Tomlin, “Grace and Frankie”deki rolüyle iki kez aday olurken Jane Fonda hayatında ilk kez bir “başrol” adaylığı aldı. Daha önce The Newsroom’da misafir oyuncu kategorisinde aday gösterilmişti.

Hayal Kırıklıkları

The Americans: Giderek eleştirmenlerin favorisi haline gelen dizi buna rağmen en iyi drama dizisinde adaşyık alamadı. Başrol oyuncuları Keri Russell ve Matthew Rhys ise adaylıklarda kendini gösterdi.

Transparent: Son iki yılda en iyi komedi dizisine aday olan Transparent Jeffrey Tambor bir kez daha aday gösterilmesine rağmen kategori dışı kaldı.

The Leftovers: Sona eren Leftovers, aldığı çok iyi eleştiriler ve izleyicilerden gördüğü ilgile rağmen son Emmy şansını da kaçırdı.

Rami Malek: Mr.Robot’la geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Malek, yine geçtiğimiz yılki rakipleri Bob Odenkirk, Matthew Rhys, Liev Schreiber ve Kevin Spacey adaylıklarını tekrarlarken bu yıl aday olamadı…

Lena Dunham: Girls’ün finalini yapan Dunham, ilk üç sezonuyla aday olduğu Emmy’lerin dışında kaldı.

Jude Law: Bizim de büyük bir haksızlık olarak gördüğümüz “The Young Pope ile nasıl aday olmaz?” dediğimiz Jude Law’un kategorisindeki adaylıklara bakınca, sorularımız biraz yanıt buluyor.

Kanal ve Mecralara Göre Sıralama

HBO: 111

Netflix: 91

NBC: 64

FX Networks: 55

ABC: 33

CBS: 29

Fox: 20

Hulu: 18

Amazon: 16

National Geographic: 15

Showtime: 15

AMC: 13

PBS: 11

Dizi ve Programlara Göre Sıralama

Saturday Night Live: 22

Westworld: 22

Feud: Bette and Joan: 18

Stranger Things: 19

Veep: 17

Big Little Lies: 16

Fargo: 16

The Crown: 13

The Handmaid’s Tale: 13

The Night Of: 13

This Is Us: 11

Genius: 10

Planet Earth II: 10

Silicon Valley: 10

Better Call Saul: 9

Last Week Tonight With John Oliver: 8

Master of None: 8

The Voice: 8

13th: 8

Dancing With the Stars: 7

Hairspray Live: 7

RuPaul’s Drag Race: 7

Transparent: 7

Atlanta: 6

Born This Way: 6

House of Cards: 6

O.J.: Made in America: 6

The Oscars: 6

Super Bowl LI Halftime Show: 6

Anthony Bourdain Parts Unknown: 5

The Beatles: Eight Days a Week — The Touring Years: 5

Project Runway: 5

Unbreakable Kimmy Schmidt: 5

Emmy Adaylarının Geniş Listesi

En İyi Drama

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

House of Cards (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

This Is Us (NBC)

Westworld (HBO)

En İyi Komedi

Atlanta (FX)

Black-ish (ABC)

Master of None (Netflix)

Modern Family (ABC)

Silicon Valley (HBO)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Veep (HBO)

En İyi Kadın Oyuncu / Drama

Viola Davis (“How to Get Away with Murder”)

Claire Foy (“The Crown”)

Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”)

Keri Russell (“The Americans”)

Evan Rachel Wood (“Westworld”)

Robin Wright (“House of Cards”)

En İyi Erkek Oyuncu / Drama

Sterling K. Brown (“This Is Us”)

Anthony Hopkins (“Westworld”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Matthew Rhys (“The Americans”)

Liev Schreiber (“Ray Donovan”)

Kevin Spacey (“House of Cards”)

Milo Ventimiglia (“This Is Us”)

En İyi Erkek Oyuncu / Komedi

Anthony Anderson (“Black-ish”)

Aziz Ansari (“Master of None”)

Zach Galifianakis (“Baskets”)

Donald Glover (“Atlanta”)

William H. Macy (“Shameless”)

Jeffrey Tambor (“Transparent”)

En İyi Kadın Oyuncu / Komedi

Pamela Adlon (“Better Things”)

Tracee Ellis-Ross (“black-ish”)

Jane Fonda (“Grace and Frankie”)

Lily Tomlin (“Grace and Frankie”)

Allison Janney (“Mom”)

Ellie Kemper (“Unbreakable Kimmy Schmidt”)

Julia Louis-Dreyfus (“Veep”)

En İyi Mini Dizi

Big Little Lies (HBO)

Fargo (FX)

Feud: Bette and Joan (FX)

The Night Of (HBO)

Genius (National Geographic)

En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi

Riz Ahmed (“The Night Of”)

Benedict Cumberbatch (“Sherlock: The Lying Detective”)

Robert De Niro (“The Wizard of Lies”)

Ewan McGregor (“Fargo”)

Geoffrey Rush (“Genius”)

John Turturro (“The Night Of”)

En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi

Carrie Coon (“Fargo”)

Felicity Huffman (“American Crime”)

Nicole Kidman (“Big Little Lies”)

Jessica Lange (“Feud”)

Susan Sarandon (“Feud”)

Reese Witherspoon (“Big Little Lies”)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama

John Lithgow (“The Crown”)

Jonathan Banks (“Better Call Saul”)

Mandy Patinkin (“Homeland”)

Michael Kelly (“House of Cards”)

David Harbour (“Stranger Things”)

Ron Cephas Jones (“This Is Us”)

Jeffrey Wright (“Westworld”)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama

Ann Dowd (“The Handmaid’s Tale”)

Samira Wiley (“The Handmaid’s Tale”)

Uzo Aduba (“Orange Is the New Black”)

Millie Bobby Brown (“Stranger Things”)

Chrissy Metz (“This Is Us”)

Thandie Newton (“Westworld”)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi

Alec Baldwin (“Saturday Night Live”)

Louie Anderson (“Baskets”)

Ty Burrell (“Modern Family”)

Tituss Burgess (“Unbreakable Kimmy Schmidt”)

Tony Hale (“Veep”)

Matt Walsh (“Veep”)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama

Kate McKinnon (“Saturday Night Live”)

Vanessa Bayer (“Saturday Night Live”)

Leslie Jones (“Saturday Night Live”)

Anna Chlumsky (“Veep”)

Judith Light (“Transparent”)

Kathryn Hahn (“Transparent”)

En İyi Talk-Show

“Full Frontal With Samantha Bee” (TBS)

“Jimmy Kimmel Live!” (ABC)

“Last Week Tonight With John Oliver” (HBO)

“The Late Late Show With James Corden” (CBS)

“Real Time With Bill Maher” (HBO)

“The Late Show with Stephen Colbert” (CBS)

En İyi TV Filmi

“Black Mirror: San Junipero” (Netflix)

“Dolly Parton’s Christmas Of Many Colors: Circle Of Love” (NBC)

“The Immortal Life Of Henrietta Lacks” (HBO)

“Sherlock: The Lying Detective (Masterpiece)” (PBS)

“The Wizard Of Lies” (HBO)

En İyi Skeç Dizisi

“Billy On The Street” (truTV)

“Documentary Now!” (IFC)

“Drunk History” (Comedy Central)

“Portlandia” (IFC)

“Saturday Night Live” (NBC)

“Tracey Ullman’s Show” (HBO)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi

Bill Camp (“The Night Of”)

Alfred Molina (“Feud: Bette and Joan”)

Alexander Skarsgård (“Big Little Lies”)

David Thewlis (“Fargo”)

Stanley Tucci (“Feud: Bette and Joan”)

Michael K. Williams (“The Night Of”)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi

Judy Davis (“Feud: Bette and Joan”)

Laura Dern (“Big Little Lies”)

Jackie Hoffman (“Feud: Bette and Joan”)

Regina King (“American Crime”)

Michelle Pfeiffer (“The Wizard of Lies”)

Shailene Woodley (“Big Little Lies”)

En İyi Yönetmen / Komedi

Donald Glover (“Atlanta”)

Jamie Babbit (“Silicon Valley”)

Mike Judge (“Silicon Valley”)

Morgan Sackett (“Veep”)

David Mandel (“Veep”)

Dale Stern (“Veep”)

En İyi Yönetmen / Drama

Vince Gilligan (“Better Call Saul”)

Stephen Daldry (“The Crown”)

Reed Morano (“The Handmaid’s Tale”)

Kate Dennis (“The Handmaid’s Tale”)

Lesli Linka Glatter (“Homeland”)

The Duffer Brothers (“Stranger Things”)

Jonathan Nolan (“Westworld”)

En İyi Yönetmen / Mini Dizi

Jean-Marc Vallee (“Big Little Lies”)

Noah Hawley (“Fargo”)

Ryan Murphy (“Feud: Bette & Joan”)

Ron Howard (“Genius”)

James Marsh (“The Night Of”)

Steve Zaillian (“The Night Of”)

En İyi Senaryo / Komedi

Donald Glover (“Atlanta”)

Stephen Glover (“Atlanta”)

Aziz Ansari ve Lena Waithe (“Master of None”)

Alec Berg (“Silicon Valley”)

Billy Kimball (“Veep”)

David Mandel (“Veep”)

En İyi Senaryo / Drama

Joe Weisberg and Joel Fields (“The Americans”)

Gordon Smith (“Better Call Saul”)

Peter Morgan (“The Crown”)

Bruce Miller (“The Handmaid’s Tale”)

The Duffer Brothers (“Stranger Things”)

Lisa Joy ve Jonathan Nolan (“Westworld”)

En İyi Senaryo / Mini Dizi

David E. Kelley (“Big Little Lies”)

Charlie Brooker (“Black Mirror: San Junipero”)

Noah Hawley (“Fargo”)

Ryan Murphy (“Feud: Bette and Joan”)

Jaffe Cohen, Michael Zam ve Ryan Murphy (“Feud: Bette and Joan”)

Richard Price ve Steven Zaillian (“The Night Of”)

En İyi Misafir Erkek Oyuncu / Komedi

Riz Ahmed (“Girls” — “All I Ever Wanted”)

Matthew Rhys (“Girls” — “American Bitch”)

Dave Chappelle (“Saturday Night Live” — “Host: Dave Chappelle”)

Lin-Manuel Miranda (“Satuday Night Live” — “Host: Lin-Manuel Miranda”)

Tom Hanks (“Saturday Night Live” — “Host: Tom Hanks”)

Hugh Laurie (“Veep” — “Blurb”)

En İyi Misafir Erkek Oyuncu / Drama

Ben Mendelsohn (“Bloodline” — “Part 32”)

BD Wong (“Mr. Robot” — “eps2.3_logic-b0mb.hc”)

Hank Azaria (“Ray Donovan” — “Norman Saves the World”)

Denis O’Hare (“This Is Us” — “Last Christmas”)

Brian Tyree Henry (“This Is Us” — “Memphis”)

Gerald McRaney (“This Is Us” — “The Big Day”)

En İyi Misafir Kadın Oyuncu / Komedi

Wanda Sykes (“Black-ish” — “Lemons”)

Carrie Fisher (“Catastrophe” — “Episode 6”)

Becky Ann Baker (“Girls” — “Gummies”)

Angela Bassett (“Master of None” — “Thanksgiving”)

Kristen Wiig (“Saturday Night Live” — “Host: Kristen Wiig”)

Melissa McCarthy (“Saturday Night Live” — “Host: Melissa McCarthy”)

En İyi Misafir Kadın Oyuncu / Drama

Alison Wright (“The Americans” — “The Soviet Division”)

Alexis Bledel (“The Handmaid’s Tale” — “Late”)

Cicely Tyson (“How to Get Away with Murder” — “Go Cry Somewhere Else”)

Ann Dowd (“The Leftovers” — “The Most Powerful Man In The World (And His Identical Twin Brother)”)

Laverne Cox (“Orange is the New Black” — “Doctor Psycho”)

Shannon Purser (“Stranger Things” — “Chapter Three: Jolly, Holly”)

En İyi Seslendirme

Dee Bradley Baker (“American Dad!”)

Kevin Kline (“Bob’s Burgers”)

Kristen Schaal (“BoJack Horseman”)

Mo Collins (“F is for Family”)

Seth MacFarlane (“Family Guy”)

Nancy Cartwright (“The Simpsons”)

En İyi Animasyon Dizi

“Archer” (FX Networks)

“Bob’s Burgers” (FOX)

“Elena and the Secret of Avalor (Sofia the First)” (Disney Channel)

“The Simpsons” (FOX)

“South Park” (Comedy Central)

En İyi Kısa Animasyon

“Adventure Time” (Cartoon Network)

“Disney Mickey Mouse” (Disney Channel)

Marvel’s Rocket & Groot (“Disney XD App)

“Steven Universe” (Cartoon Network)

“Teen Titans Go!” (Cartoon Network)

En İyi Jenerik

Patrick Clair, Raoul Marks, Devin Maurer, Jeff Han (“American Gods”)

Patrick Clair, Raoul Marks, Javier Leon Carrillo, Jeff Han (“The Crown”)

Ryan Murphy, Alexis Martin Woodall, Kyle Cooper, Nadia Tzuo, Margherita Premuroso (“FEUD: Bette and Joan”)

Michelle Dougherty, Peter Frankfurt, Arisu Kashiwagi, Eric Demeusy (“Stranger Things”)

Patrick Clair, Raoul Marks, Yongsub Song, Felix Soletic, Jessica Hurst, Jose Limon (“Westworld”)

En İyi Jenerik Müziği

Mac Quayle (“FEUD: Bette and Joan”)

Hans Zimmer, Lorne Balfe (“Genius”)

John David Buckley (“The Good Fight”)

Michael Stein, Kyle Dixon (“Stranger Things”)

Martin Phipps (“Victoria (Masterpiece)”)

Ramin Djawadi (“Westworld”)

En İyi Anlatıcı

Meryl Streep (“Five Came Back” — “The Price Of Victory”)

Liev Schreiber (“Muhammad Ali: Only One”)

Liev Schreiber (“UConn: The March To Madness” — “Episode 1”)

Sam Neill (“Wild New Zealand”)

Ewan McGregor (“Wild Scotland”)

Laurence Fishburne (“Year Million”)