Prime Time televizyon ödülleri ya da kısacası Emmy’s 2017 yılında seçimleri ve töreniyle kekremsi bir tat bıraktı. Bakınız yazanları olarak değerlendirdik.

Haktan Kaan İçel: Hollywood yine Trump karşıtlığını politik bir şekilde sergileme fırsatı bulmuş. Handmaid’s Tale gerçekten iyi dizi ama bir bakıma ödüller bazı kategorilerde paylaştırılabilirdi diye düşünüyorum. John Turturro’nun Night of’taki mükemmel oyunculuğu yine ödülsüz kaldı. Big Little Lies, yüksek kalibre oyuncuları sayesinde ödülleri topladı. Komedide ise hiç sürpriz olmadı. Veep ve Atlanta aralarında ödülleri paylaştılar. Sonuç olarak pek de şaşırtıcı bir Emmy töreni olmadı.

Ömer Şentürk: Elizabeth Moss’u The Square ile gelen Altın Palmiye sonrası yeniden bir ödül töreninde bambaşka bir yapımla ön plana çıkması son zamanlarda tercih ettiği projeleri ne kadar iyi seçtiğinin büyük bir kanıtı. Bir Hulu projesi olarak, mecranın en başarılı yapımı olan Handmaid’s Tale’in bu güç gösterisi sebebiyle Hulu’dan yeni dizi projeleri haberleri de gelmeye başlar. Julia Louis-Dreyfus’un komedi kategorisinde rakipsizliği daha ne kadar bu şekilde devam edecek başka bir merak konusu tabi. Hollywood’un “Ödül törenlerinde ucundan ucundan Trump eleştirelim” tavrı daha ne kadar devam edecek bilmiyorum ama hiçbir amacı olmayan bu züppe ve amaçsız eleştiriler de artık kabak tadı vermeye ve ödül törenlerinin kalitesini düşürmeye başladı.

Can Rende: Daha sırada filmlerle ilgili ödül törenleri var: SAG, Altın Küre, BAFTA, WGA/DGA/PGA ve Oscar. Yani Trump karşıtlığı daha çok devam eder. Ben de soğudum bu içi boş karşıtlıktan.

Ömer Şentürk: Gerçekten ödül törenleri tarihinin en amaçsız ve en boş hareketi. Kamu tarafından eleştirilmemek için “Bak ben cümlemi söyledim Trump’ı sevmiyorum işte” demeleri tamamen.

Can Rende: Sabah uyandığımda sonuçlara baktım, pek şaşırmadım. Hollywood’un bir starı TV’ye geçtiğinde muhakkak ödüllendiriliyor. Bu yıl da Nicole Kidman’ı ödüllendirdiler. Ama ben hak ettiğini düşünmüyorum. Kötü değildi tabi ki, lakin diğer adayların hepsi, rol arkadaşı Reese Witherspoon da, ondan iyiydiler. Jessica Lange, Feud’da şahaneydi mesela. Diğer yanlış kararlar: Shailene Woodley dururken Laura Dern’ün sıradan performansının ödüllendirilmesi. David Thewlis dururken Alexander Skarsgard’ın ödüllendirilmesi, John Turturro dururken Riz Ahmed’in ödüllendirilmesi (G. Rush da şahaneydi Genius’ta), gayet sıradan bir dizi olan Big Little Lies’a mini dizi ödülünün verilmesi, ki bence Feud veya The Night Of almalıydı vs… Neyse çok şükür Veep seneye sona erecek de Julia’dan kurtulmuş olacağız.

Barış Toker: Sadece ödül törenlerinin değil, ödül dağıtımının da politikleşmesi can sıkmaya başladı artık. Politikleşmeden öteye geçip politik doğrucu bir raya oturdu diyebilirim hatta. Zaten sunucu olarak Stephen Colbert’in seçilmesi gidişatın habercisiydi. South Park yapımcıları bile bir süre önce artık Trump şakası yapmayacaklarını ilan etmişken, bu tip komedyenlerin aynı şeyleri geveleyip durması beni baydı açıkçası. Ama asıl üzücü olan ödül dağılımında da aynı zihniyeti hissetmem. Bu tip politik doğrucu kaygılarla ödül dağıtılmasını sakıncalı buluyorum. Birilerine tepki göstermek için yapılan pozitif ayrımcılığın adalete büyük darbe vurduğunu düşünüyorum.

The Handmaid’s Tale ederinden fazla yaygara kopartılan bir dizi. Janjanlı paketinin altını dolduramıyor. Kötü dizi mi? Asla. İyi bir dizi ama daha fazlasını göremedim ben. O kategoride benim ilk 3 sıralamama giremez, ilk 5’ime belki. Aynı şekilde Big Little Lies için görüşlerim de benzer şekilde. Kadrodaki şaşalı isimleri çıkardığınızda geriye çok önemli bir olay kalmıyor. Hele ilk bölümden itibaren o kadar uğraşıp bir türlü heyecanına sokamadığı finalinin, o sokamadığı heyecanı bile karşılayamayacak derecede hayalkırıklığı yaratması. Feud ve The Night Of varken o ödülü hakederek kazandığını söyleyemem. Ama bu iki dizi de kadın hikayesi anlattığı için (sadece kadın hikayesi anlatmıyorlar. Kadın hikayesi anlatıyoruz diye bağırıyorlar) diğer adaylardan bir adım öndeydi en başından beri. Benim ödül değerlendirme anlayışımda kadın-erkek vs. hikayesi gibi bir kıstas olmadığı için bu durum bana anlamsız geliyor. Objektif bulmuyorum bu anlayışı. En kötü sezonu olduğu konusunda neredeyse herkesin hem fikir olduğu Black Mirror’ın vasat San Junipero bölümü de yine torpilli kontenjanındaydı. Riz Ahmed’in ödülünü de politik buldum. O adaylar ve performanslar içerisinde benim en az şans verdiğim adaydı. İzlediklerim içinde The Crown, Stranger Things, Better Call Saul ve The Night Of haksızlığa uğradı diye düşünüyorum. Şu an dünyada farklı bir politik hava olsa bambaşka bir ödül dağılımı olabilirdi.

Umarım en yakın zamanda Trump bir şekilde kovulur ve biz de daha adil ödül törenleri izleyebiliriz. Tören sunucusu olarak tercihim de her daim Ricky Gervais’tir

Yekta Kurtcebe: Barış’ında belirttiği gibi bu politik doğruculuk ve anlamsız pozitif ayrımcılık Emmy ödüllerini ensonhaber.com haber portalı tutarlılığı seviyesine taşıdı. Stranger Things, Better Call Saul ve The Night Of’un haksızlığa uğramış olmasına ben şahsen inanamıyorum. Trump olduğu sürece Emmy’ler bir nevi Emine Erdoğan. Bu karşıtlığın daha akademi ödüllerinde bir tezahürü olacak. Bekleyip görelim.