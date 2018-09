TV dünyasının en iyilerinin ödüllerine kavuştuğu Emmy 2018’de, bazı isimler ve yapımlar sürprizleriyle, bazıları da hayal kırıklıklarıyla öne çıktılar. Ödül gecesi sonunda en çok ödül kazanan mecralar ve yapımlar da belli oldu.

Hayal Kırıklıkları

Atlanta: İlk sezonu Emmy de dahil birçok ödülü toplayan Danny Glover dizisi Atlanta, ikinci sezonunu ödülsüz geçti. Atlanta oyuncu, senaryo, yönetmenlik ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında da adaydı.

The Handmaid’s Tale: Geçtiğimiz yılın ödül şampiyonlarından biri olarak öne çıkan dizi bu yıl önemli kategorilerden eli boş döndü. En iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve üç oyuncu ile birden aday olduğu yardımcı kadın oyuncu kategorilerinde ödülleri diğer adaylara kaptırdılar.

David Harbour ve Stranger Things: Aslında Stranger Things güçlü rakipleri karşısında favorilerden biri değildi ama David Harbour’ın güçlü adaylardan biri olduğu konuşuluyordu. Ancak ödülü Peter Dinklage’a kaybetti.

The Americans: En iyi senaryo ve erkek oyuncuda ödülleri toplasa da The Americans’ın son sezonuyla en iyi drama ödülünü kazanması bekleniyordu ancak bu başarıya ulaşamadılar.

Sürprizler

Bill Hader: Barry’deki performansıyla Donald Glover ve Ted Danson gibi güçlü adayları geride bırakarak ödülü kazanan Bill Hader, törenin sürprizlerinden biri oldu.

Amy Sherman-Palladino: Komedi kategorisinde hem yönetmenlik, hem de senaryo ödülünü kazanarak bu başarıyı kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti. The Marvelous Mrs. Maisel, komedi dalında güçlü rakiplerini geride bırakmasını Sherman-Palladino’ya borçlu.

Netflix: Son iki yıldaki çıkışının rastlantı olmadığını gösterdi ve çok güçlü rakibi HBO ile ödül sayısını eşitledi.

Kanal/Mecra Ödül Rakamları

HBO: 23

Netflix: 23

NBC: 16

FX: 12

CNN: 8

Amazon Prime Video: 8

National Geographic: 5

VH1: 5

Hulu: 4

Fox: 3

Adult Swim: 2

Cartoon Network: 2

CBS: 2

Starz: 2

ABC: 1

Apple Music: 1

BBC America: 1

Comedy Central: 1

Disney Channel: 1

Nickelodeon: 1

PBS: 1

TBS: 1

TNT: 1

Vimeo: 1

YouTube: 1

En Çok Ödül Kazanan Yapımlar

Game of Thrones: 9

Saturday Night Live: 8

The Marvelous Mrs. Maisel: 8

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story: 7

Anthony Bourdain: Parts Unknown: 5

Jesus Christ Superstar Live in Concert: 5

RuPaul’s Drag Race: 5

The Crown: 5

Last Week Tonight with John Oliver: 4

“USS Callister” (Black Mirror): 4

Westworld: 4

Atlanta: 3

Barry: 3

Godless: 3

Queer Eye: 3

The Handmaid’s Tale: 3

Genius: Picasso: 2

GLOW: 2

James Corden’s Next James Corden: 2

Jane: 2

The Americans: 2

United Shades of America with W. Kamau Bell: 2

Will & Grace: 2