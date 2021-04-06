Son olarak 1917 ile karşımıza çıkan Sam Mendes, yine farklı bir öyküyle karşımıza çıkacak. Empire of Light için çalışmalarına devam eden yönetmen, başrollerinden birini Olivia Colman olarak belirledi.

Sam Mendes, kendi yazdığı bir senaryoyu hayata geçirirken sinematografi için de Roger Deakins’i görevlendirdi. Empire Of Light, 80’lerde güney İngiltere kıyılarında eski bir sinema salonu çevresinde dönen aşk hikayesini anlatacak.

Mendes “Kalbime çok yakın bir film” olarak nitelediği yapımda otobiyografik öğelere yer verip vermeyeceğini açıklamadı.