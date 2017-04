Spor, aksiyon, savaş filmlerinde ana karakterimizi genel olarak ilk başka güçsüz, ezilen, yenilmiş veya bir kenara atılmış eski bir kahraman olarak izleriz. Filmin ilk dakikaları böyle geçerken bir usta isim, iyi bir antrenör, iyi bir dövüş üstadı ana karakterimizle çalışmaya karar verir. Ve Antrenman Sahnesi Başlar…

Müziğiyle, motivasyon unsurlarıyla, giderek yükselen temposuyla antrenman sahnesi çekmek yönetmenler için çok da zor değildir. Filmin vites atmasını ve giderek hızlanarak finale ulaşmasını sağlar. Aksiyon içeren hemen her filmde antrenman sahnesi bulunur ama biz sinemanın kurallarını yeniden yazan sahneleri seçtik. Seçtiğimiz sahnelerin bazıları da antrenman sahnelerinin parodisi…

Rocky

Antrenman sahnesi diyince akla ilk gelen doğal olarak Rocky serisinin filmleri oluyor. Rocky Balboa genelde filmin son büyük maçından önce antrenmanlarını, Philadelphia sokaklarından Sibirya’ya uzanan geniş bir coğrafyada, Eye of the Tiger ve bilimum gaza getirici şarkılarla yaptı.

Batman Begins

Christopher Nolan’ın her sahnesini ustalıkla ördüğü Dark Knight serisinde, Batman’in kahramanlığa giden yolunu Batman Begins’te izledik. Genç Bruce Wayne’in içindeki öfkeyi kullanmasını, yönlendirmesini, korkuyu nasıl yeneceğini anlamasını Henri Ducard/Ra’s al Ghul sağlıyor. “To conquer fear, you must become fear” gibi birçok özlü sözün bulunduğu sahnenin sonunda Liam Neeson’ın “I had a wife, she was TAKEN from me” cümlesi de gülümsetiyor.

Star Wars: The Empire Strikes Back

Luke Skywayker, hızlı öğrenen bir Jedi olmasına rağmen, öğreneceği şeylerin fazlalığı onu Yoda ile kampa götürüyor. Tabi doğal olarak sadece fiziksel değil, bilgelik ve sabır gibi önemli değerlerin öğretildiği çok boyutlu bir antrenman izliyoruz.

Karate Kid

İzlediğimiz sahnelerin antrenman olduğunu genelde o anda anlarız. Karate Kid’de izlediklerimizin bir antrenman olduğunu sahnenin sonunda anlıyoruz. “Wax on. Wax off” bu film sayesinde bir antrenman terimi olarak spor jargonuna yerleşti…

Space Jam

Her antrenman sahnesi hırslı, sporcuların giderek geliştiği ve gaza getirici özellikte olmaz. Space Jam’de Michael Jordan’ın basketbolun temellerini öğretmeye çalıştığı sahneler komediyle öne çıktı… Seal’ın “Fly Like an Eagle”ı eşliğinde Majesteleri MJ’i izlemek de sahnenin önemli artılarından…

Chariots of Fire

Paris 1924 Olimpiyat Oyunları’nın koşu/kros mücadelesini izlediğimiz ve tarihin en iyi spor filmlerinden biri olan Ateş Arabaları’nın antrenman sahneleri de sinema tarihine geçti. Vangelis’in müziği eşliğinde bir atletin daha 1924 yılında her ayrıntıya ne kadar farklı yöntemlerle ve ayrıntıya dikkat ederek çalıştığını görebiliyoruz.

Team America

Antrenman sahneleri film jargonunda “Training Montage” olarak geçiyor. Southpark’ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone sinemadaki bu montaj geleneğiyle Team America’da çok güzel dalgalarını geçtiler. Eğer iyi bir sporcu, savaşçı, dövüşçü olmak istiyorsan, tek yapman gereken bir antrenman montajı…

Run Fatboy Run

Simon Pegg’in komedi oyunculuğu, sinemanın her klişesine kendi yorumunu getirecek kadar sağlam… Friends’te Ross karakteriyle tanıdığımız David Schwimmer’ın yönettiği 2007 tarihli maraton filmi Run Fatboy Run’daki antrenman performansı da görülmeye değer.

Full Metal Jacket

Sinema tarihinin en sert, izleyeni en çok sıkıntıya sokan, militarizmin acımasız yüzünü Gomer Pyle üzerinden gösteren filmi Full Metal Jacket’ta Stanley Kubrick askeri eğitimi hepimize yaşattı.

The Matrix

Aslında Matrix’te farklı yeteneklere kendinize program yükleyerek sahip olabiliyordunuz. Ama Neo’nun eğitimi Matrix’in sınırlarını aştığı için Morpheus hocasının antrenmanlarından geçmek durumunda kaldı. Bu sahnelerdeki çekim teknikleri de sinemaya yeni teknikler kattı.

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda’da üstad Shifu’nun, Po’nun yemeğe olan düşkünlüğünü anlamasıyla başlayan antrenman bölümü uzakdoğu sinemasını animasyona en iyi taşıyan örneklerden biri oldu.

Kill Bill 2

Kill Bill 2’de Beatrix’in üstad Pai Mai’den aldığı Kung-Fu dersleri filmin akışını değiştiriyor. Uma Thurman’ın Tarantino’nun elinde yeteneklerini sergilediği bir diğer önemli sahne olarak da sinema tarihindeki yerini alıyor.

Leon: The Professional

Leon’un Mathilda’ya adam öldürmenin inceliklerini anlattığı sahneler genelde aksiyon sahnelerine bağlanıyordu.

Dünyayı Kurtaran Adam

Antrenman sahneleri söz konusu olduğunda Dünyayı Kurtaran Adam’ı anmamak olmaz. Cüneyt Arkın’ın yeniden ayağa kalkarken kullandığı antrenman teknikleri Kapadokya’nın kısa süre karışmasına neden oldu.

Regular Show

Son olarak biraz daha esprili bir antrenman sahnesiyle bitirelim. Antrenman montajlarında müziğin ne kadar belirleyici olduğunu Cartoon Network’ün Regular Show’undan bir sahneyle anlatalım.