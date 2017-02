Yılın en kötü filmlerine ve sinemacılarına verilen Razzie Ödülleri’nin bu yılki kazananları (!) açıklandı. Dinesh D’Souza’nın belgeseli Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party, Razzie tarafından yılın en kötü filmi seçildi. Batman v Superman filmiyse üç ödül kazandı. Tüm kazananlar aşağıda.

En Kötü Film: Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

En Kötü Aktör: Dinesh D’Souza (Hillary’s America)

En Kötü Aktris: Hillary Clinton’ı oynayan aktris (Hillary’s America)

En Kötü Yard. Aktör: Jesse Eisenberg (Batman v Superman)

En Kötü Yard. Aktris: Kristen Wiig (Zoolander No. 2)

En Kötü Senaryo: Batman v Superman

En Kötü Yönetmen: Dinesh D’Souza & Bruce Schooley (Hillary’s America)

En Kötü Yeniden Çevrim, Devam veya Taklit: Batman v Superman

Barry L. Bumstead Ödülü: Misconduct*

En Kötü Ekran Çifti: Ben Affleck ve Henry Cavill (Batman v Superman)

Redeemer Ödülü: Mel Gibson**

*Bu ödül, gişede batan filmlere veriliyor. Misconduct 11 milyon dolara çekildi, sadece 15.150 (on beş bin yüz elli) dolar kazandırdı.

**Bu ödül onca Razzie adaylığından sonra Oscar adaylığı kazanıp kariyerini en azından o yıl için düzelten sinemacılara veriliyor. Mel Gibson 6 dalda Oscar adayı olan Hacksaw Ridge filmiyle bu ödülü kazandı. Tebrikler, Mel!