A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time in America, Cinema Paradiso, The Battle of Algiers, The Thing, Days of Heaven, The Untouchables gibi filmlere yaptığı müziklerle adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran İtalyan besteci Morricone, bu defa yaptığı açıklamalarla gündemde. Alman Playboy dergisine bir röportaj veren Morricone, The Hateful Eight filminde birlikte çalıştıkları Tarantino’dan ve filmlerinden pek de haz etmediğini oldukça net ifadelerle belirtti.

Morricone açıklamalarına göre; Tarantino, ilk olarak Django Unchained filmi için Morricone’den birkaç parça bestelemesini istemiş, ama bu besteleri yapması için kendisine çok kısa bir süre verilmesi Morricone’yi fena kızdırmış ve usta isim projeye dahil olmamış. Inglourious Basterds’ın baştan sona tüm müziklerini bestelemesi için de kendisiyle iletişime geçildiğini belirten Morricone, bu teklifi de çok geç kalınmasından dolayı reddetmiş ve yakın arkadaşı Giuseppe Tornatore’nin Baarìa isimli filminin müziklerini besteleme işini bitirmesi gerektiğini ve önceliğinin bu olduğunu iletmiş.

Tarantino ve filmleri hakkında görüşleri sorulan Morricone, asıl sert açıklamalarını da bu esnada yaptı.

“Tarantino, tam bir ahmak(cretin). Onun yaptığı şey, sadece başkalarından çalmak ve çaldığı parçaları tekrar bir araya getirmek. Bu yaptığında orijinal hiçbir şey yok. Ve kendisi bir yönetmen de değil. Hollywood’un büyük yönetmenleri John Huston, Alfred Hitchcock ya da Billy Wilder’la karşılaştırılabilecek biri değil. Bu isimler çok büyüktü. Tarantino ise eski şeyleri pişirip tekrar önümüze koyuyor.”

Tarantino’nun filmleri hakkındaki görüşlerine ise son darbeyi şu şekilde vurdu usta müzisyen: “Hepsi çöp”

Morricone, sözlerine şöyle devam etti:

“O, kesinlikle tembel biri. Düşünmeden konuşur, her şeyi son dakikaya bırakır ve bir fikri yoktur.

Aslında bu açıklamalar ilk değil. Daha önce de Tarantino hakkında olumsuz bazı görüşler bildiren Morricone, Tarantino’nun müzik kullanımını “tutarsız” bulduğunu belirtmişti(2013). Önceki röportajlarında, Inglourious Basterds filmini de beğenmediğini ve çok kanlı bulduğunu söyleyen usta müzisyen(2013), Django Unchained’daki bazı sahneleri de “aşırı” olarak nitelendirmişti(2015). 2013 yılında yaptığı bir açıklamada ise “tutarsız” yorumundan geri adım atan Morricone, bazı açıklamalarının cımbızla çekilerek haberleştirildiğini ve Tarantino’ya saygı duyduğunu, filmlerinde müziklerini kullanmasından dolayı da memnun olduğunu söylemişti.

Tarantino ile alakalı eskilere dayanan bir problemi olduğu önceki yıllardaki açıklamalarından da aşikar olan Morricone’nin, bu hoşnutsuzluklara rağmen The Hateful Eight filminin müziklerini neden yaptığı ayrı bir merak konusu olsa da bu film için yaptığı müziklerle kazandığı Oscar ödülünden rahatsız olmadığı bir gerçek olsa gerek.