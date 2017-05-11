Bu yaz X-Men: The New Mutants filminde tekrar Profesör Xavier’ı oynamaya hazırlanan İngiliz aktör James McAvoy projeleri arasına Escape filmini de dahil etti. Colm McCarthy’nin yöneteceği bu filmde McAvoy bir profesörü oynayacak. Film 1992-1996 yılları arasında Bosna’da geçecek. Bosna Savaşı’nı fon alacak filmde McAvoy’un oynayacağı karakter şehirde kalıp öğrencilere ders vermekle kaçmak arasında gidip gelecek, savaş kızıştığında ailesini çok geç olmadan bulmaya çalışacak. Senaryoyu Vanya Asher ailesinin Bosna Savaşı’ndaki yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldı. Çekim tarihi açıklanmadı.

McAvoy bu yaz Atomic Blonde filminde, sonbahar/kıştaysa Submergence filminde karşımıza çıkacak. Aktör, Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes ve Watership Down animasyonlarının seslendirme kadrolarında yer alıyor. McAvoy’un gelecek yıl Split‘in devam filmi Glass‘ta rol alacağını belirtelim.