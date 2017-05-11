Escape: James McAvoy Gene Profesör Rolünde

Aktörün yeni projesi açıklandı...
yazar: 11 Mayıs 2017

Bu yaz X-Men: The New Mutants filminde tekrar Profesör Xavier’ı oynamaya hazırlanan İngiliz aktör James McAvoy projeleri arasına Escape filmini de dahil etti. Colm McCarthy’nin yöneteceği bu filmde McAvoy bir profesörü oynayacak. Film 1992-1996 yılları arasında Bosna’da geçecek. Bosna Savaşı’nı fon alacak filmde McAvoy’un oynayacağı karakter şehirde kalıp öğrencilere ders vermekle kaçmak arasında gidip gelecek, savaş kızıştığında ailesini çok geç olmadan bulmaya çalışacak. Senaryoyu Vanya Asher ailesinin Bosna Savaşı’ndaki yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldı. Çekim tarihi açıklanmadı.

McAvoy bu yaz Atomic Blonde filminde, sonbahar/kıştaysa Submergence filminde karşımıza çıkacak. Aktör, Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes ve Watership Down animasyonlarının seslendirme kadrolarında yer alıyor. McAvoy’un gelecek yıl Split‘in devam filmi Glass‘ta rol alacağını belirtelim.

etiket:
kategori:
haber

yazar: Can Rende - May 11, 2017

ilgili

  • haber

    2018’de Üç X-Men Filmi Vizyona Girecek

    Fox bugün sıradaki X-Men filmlerinin vizyon tarihlerini açıkladı. Henüz hiçbirinin çekimlerine başlanmadı ama üçü de (bir sorun ortaya çıkmazsa) 2018’e yetişecek. Josh Boone’un yazın çekimlerine başlayacağı, Maisie Williams, Anya...
  • haber

    X-Men Evreninden Son Haberler

    Yeni filmler ve dizilerle iyice büyüyen X-Men evreniyle ilgili bu hafta da birkaç haber yapıldı. Bryan Singer’ın pilot bölümünü yöneteceği, adı açıklanmayan X-Men dizisinin oyuncu kadrosu oluşturuluyor. Diziye Blink...
  • haber

    Deadpool 3, X-Men 7, The New Mutants’tan Yeni Haberler

    Gelen haberlere göre Fox stüdyosu Deadpool 3 filminin hazırlıklarına başlamış. Üçüncü filmde X-Force çizgi-romanındaki karakterleri görebiliriz. Fox, X-Force ekibinden (Cable, Domino, Wolfsbane, Warpath, Rictor) bazı karakterleri Deadpool 3‘e dahil etmeyi...
  • haber

    James McAvoy Yeni Filminde Robotu Oynayacak

    Gelecek yıl Charlize Theron’lı casus gerilimi The Coldest City, Alicia Vikander’li romantik/gerilim filmi Submergence ve gerilim filmi Split‘te karşımıza çıkacak İngiliz aktör James McAvoy yeni projesini belirledi. McAvoy bilimkurgu-gerilim-aksiyon...