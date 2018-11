Eskişehirli sinemaseverlerin her yıl merakla beklediği Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl 16 – 24 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival başkanı Prof.Dr. Erhan Eroğlu, festival yönetmeni Doç.Dr. S. Serhat Serter, festival başkan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Yaprak İşçibaş ve Prof.Dr. N. Aysun Akıncı Yüksel, bu sabah düzenlenen basın toplantısında festivalle alakalı bilgilendirmelerde bulundular.







16 Kasım günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak festivalin programı yine oldukça zengin. Dünya festivallerinde övgülere boğulan Shoplifters, Climax, Burning, Cold War, Suspiria, Dogman, The House That Jack Built, The Man Who Killed Don Quixote, The Guilty, Pity, Girl, An Elephant Sitting Still gibi uluslararası birçok önemli filmin yanı sıra, eleştirmenler tarafından çokça beğenilen Anons ve İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale kazanan Borç gibi merak edilen yerli filmler de festivalin bu yılki programında yer alıyorlar.

Doyurucu film programının dışında, farklı atölyeleri ve etkinlikleri de bünyesinde barındıran festivalin takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

“Eskişehir Uluslararası Film Festivali”

20. yaşını görkemli bir programla kutluyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl 20. kez 16 – 24 Kasım 2018 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali 20. yılında da çizgisini koruyarak seyircisiyle buluşacak. 20 yıldır şehri sinema ile buluşturan festival, bu yıl da sinemaseverlere ve üniversite öğrencilerine gösterimi yapılan filmlerin yönetmenlerinin ve usta sinemacıların içinde bulunduğu söyleşilerin, atölye çalışmalarının ve sinema derslerinin yer aldığı zengin bir program sunacak.

Sinemaseverleri birçok sürprizin beklediği festivalde, Türk sinemasına daha derinlikli ve kalıcı katkılar yapma hedefi güdülürken, genç sinemacıları cesaretlendirecek yenilikler de bu yıl hayata geçiriliyor. Festival, yeni filmleri ve yönetmenleri keşfetmek, filmlerin yaratıcıları ile buluşturmak, sinema üzerine düşündürmek,ve tartıştırmanın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerine ve genç sinemacılara da ulaşmayı hedefliyor.

20 yıldır şehri sinema ile buluşturan festival!

Anadolu Üniversitesi’nin 60.İletişim Bilimleri Fakültesi’nin 40. kuruluş yılı ve festivalin 20. Yaşı bu yıl festival afişine de yansıdı.

Sinema tarihinin klasik başyapıtlarının, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kült filmlerininin efsaneleşmiş karakterlerini bir araya getiren festival, bu yıl üç ayrı afiş ile yine bir ilke imza atıyor. Artnefer Reklam Ajansı tarafından yapılan afişlerde “Tabutta Röveşata”,“Hababam Sınıfı” ve “Forest Gump” filmleri kullanıldı.

Onur Ödülleri bu yıl oyuncu Itır Esen ile oyuncu Macit Koper’e verilecek.

1975 yılından itibaren Yeşilçam’ın güzel gözlü, hüzünlü bakışlı, masum kızı olarak sinema yolculuğunu sürdüren Itır Esen, “Aşkı Memnu” dizisinin çekimlerine başlamak üzere olan ve dizi için yeni yüzler arayan Halit Refiğ’in dikkatini çeker. Halit Refiğ Itır Esen’i gördüğü anda Nihal karakteri için aradığı oyuncuyu bulduğunu anlar ve kısa süre içerisinde onu dizi ekibine dahil eder. 1975-1978 yılları arasında “Bizim Aile (1975)”, “Gülen Gözler (1977)”, “Aile Şerefi (1976)”, “Cennetin Çocukları (1977)” dahil toplam sekiz filmde oynayan Esen, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi birçok büyük oyuncu ile çalıştı. Itır Esen, festivalin açılış töreninde verilecek onur ödülünün sahibi olacak.

1983 yılına dek ilgilendiği ve çalıştığı asıl alan tiyatro iken Atıf Yılmaz ile tanışıklığı ile beyazperdeye adımını atan Macit Koper, sinemada hem oyuncu hem senarist olarak çalıştı. “Sanatçı olmak, kendini ifade etmenin en etkili yollarından biri, belki de birincisidir.” diyen “Rumuz Goncagül”, “Anayurt Oteli”, “Gece Yolculuğu”,”İftarlık Gazoz” gibi filmlerde oynayan Macit Koper,festivalin açılış töreninde verilecek onur ödülünün sahibi olacak.

Emek Ödülleri bu yıl yönetmen Yılmaz Atadeniz, görüntü yönetmeni Çetin Tunca ile Makyaj uzmanı, ses sanatçısı ve oyuncu Suzan Kardeş’e takdim edilecek.

55 yıl önce Yedi Kocalı Hürmüz filmiyle yönetmenliğe başlayan ve 1963-1994 yılları arasında 100’e yakın film yöneten Yılmaz Atadeniz, festival de bu yılın emek ödülü alacak isimleri arasında yer alıyor.

Festivalin diğer bir emek ödülü ise Gülşah (1975), Selvi Boylu Al Yazmalım (1977), Şalvar Davası (1983), gibi filmlerin aralarında bulunduğu onlarca filmin görüntü yönetmenliğine adını yazdıran ve Selvi Boylum Al Yazmalım ile Hayallerim, Aşkım ve Sen filmleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü iki kez kazanan Çetin Tunca’ya verilecek.

Makyaj uzmanlığına, Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan fotoromanlardaki oyunculara makyaj yaparak başlayan, 1985 yılından itibaren Sezen Aksu, Türkân Şoray gibi birçok ünlünün, sahne ve sinema makyajlarını yaparak kariyerine devam eden Suzan Kardeş de festivalin açılış töreninde verilecek emek ödüllerinin sahibi olacak.

“Sinema Kültürüne Katkı Ödülü” bu yıl 1997 yılında, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu tarafından kurulan TÜRVAK- Türker İnanoğlu Vakfı’na takdim edilecek.

Bu yıl festivalde “Sinema Kültürüne Katkı Ödülü” 1957’de sinema dünyasına adım atan Türker İnanoğlu’nun 1997 yılında kurduğu TÜRVAK’a verilecek. 1960’ta kendi şirketi Erler Film’i kurarak, siyah-beyaz ve renkli 200’ün üzerinde film çeken, 1979’da, Ulusal Video şirketini kurarak Türkiye’de yeni bir süreci, video dönemini başlatan ve 1985 yılında kurduğu stüdyoyla TRT kanalına, birçok haber ya da eğlence yapımı hazırlayan Türker İnanoğlu, 1997 Yılında TÜRVAK- Türker İnanoğlu Vakfı’nı kurdu. Yapımcılığını üstlendiği tüm filmlerin haklarını ve kendi üzerinde bulunan tüm televizyon yapımlarını, TÜRVAK’a devreden İnanoğlu, 2001 yılında TÜRVAK Vakfı’nda “Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesi”, TÜRVAK Sinema Müzesi’ni kurdu.

Yılın Performans Ödülleri ise bu yıl iki başarılı genç sinemacıya verilecek

Festival, son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da seçkisine aldığı yerli filmlerdeki performansları ile dikkat çeken iki oyuncuya “Yılın Performansı”ödülü verecek. Bu yıl festivalde “Yılın Performansı Ödülleri”, Sibel” filmindeki başarılı rolüyle Damla Sönmez’e ve “Güvercin” filmindeki başarılı rölüyle Kemal Burak Alper’e verilecek.

2009 yılında “Bornova Bornova” filmiyle 46. Antalya Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ve“Sibel filmi ile 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülen Damla Sönmez, 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nde ödül almaya hazırlanıyor.

Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ve geçtiğimiz günlerde 33. kez düzenlenen Valensiya Akdeniz Filmleri Festivali’nde (Mostra de Valencia. Cinema del Mediterrani)“Güvercin” filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Kemal Burak Alper ise bu kez 20.Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nde ödül almaya hazırlanıyor.

Festivali bu yıl “Oscar’ın ilk 20 yılı” ve “TÜRVAK Sinema Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor!

1929 yılında başlayan “Akademi ödüllerinin” ilk yirmi yılında en iyi film ödülü alan yapımların orijinal afişlerinin sergisi festivalin en çok merak edilen sergisi arasında yer alıyor. Sergi, İletişim Bilimleri Fakültesi sergi salonunda ziyarete açık olacak.

Festival bu yıl “TÜRVAK Sinema Sergisi”ne ev sahipliği de yapacak.Sergide 10.000 üzerindeki koleksiyondan Türk sinema tarihinde iz bırakmış filmlerin orijinal afişlerine ve TÜRVAK Vakfı tarafından basılmış / hazırlanmış sinema kitaplarına kadar birçok eser Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer verilecek.

Festival, 20. yaşını 2 Yarışma ile kutluyor!

Türkiye’de sinema-televizyon eğitimi almakta olan lisans öğrencilerinin, yapım aşamasında olan kısa filmlerine maddi destek sağlayacak olan “Kısa Film Yapım Desteği” yarışması jürisine “Tabutta Rövaşata”, “Filler ve Çimen”, “Rüya” gibi filmlerin ödüllü yönetmeni Derviş Zaim başkanlık ederken, jüride Eskişehir Uluslararası Film Festivali Onursal Başkanı ve Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülseren Yücel ile yapımcı ve yönetmen Serpil Altın da yer alıyor.

Sinema kültürünün gelişmesine, sinemanın düşünsel boyutunun zenginleşmesine katkıda bulunmayı hedefleyen “Sinema Kültürüne Katkı” yarışmasının seçici kurulu ise Eskişehir Uluslararası Film Festivali Onursal Başkanı ve Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyes Prof. Dr. Gülseren Yücel başkanlığında, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, Psikesinema ve Psikeart Dergisi Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mehmet Emin Önder, Yönetmen Yüksel Aksu ile Sinema Eleştirmeni ve Yazarı Banu Bozdemir’den oluşuyor.

“Eskişehir’de Sinema Dersleri”

Festivalin farklı günlerine dağılan sinema dersleri ile sinemamızın son 20 yılının tartışılacağı bir panel gerçekleşecek.

Sinemada yönetmenlik / Tayfun Pirselimoğlu, Yapımcılık üzerine konuşmalar / Zeynep Atakan, Film eleştirmenliği üzerine konuşmalar / Mehmet Açar, Görüntü yönetmenliği üzerine / James Neihouse, Işık sistemleri- Dedotec Türkiye / Tamer Avcı, Film müziği üretim süreci / Ahmet Kenan Bilgiç, Bir projeyi tasarlamak / Tuba Ünsal, Boş sayfadan Beyazperdeye / Burak Aksak ve Oyunculuk üzerine konuşmalar / Doğu Demirkol katılımlarıyla gerçekleşecek olan derslerin tarih ve saatleri festival resmi sayfasından takip edilebilinir.

“Nasıl geçti 20 yıl?”Paneli

Eskişehir Uluslararası Film Festivali bu yıl 20. Yaşını kutlarken Türk sinemasının son yirmi yılını da farklı bakış açısıyla bakmaya hazırlanıyor. Prof. Dr. Lale Kabadayı, Prof. Senem Duruel Erkılıç, Doç. Dr. Ali Karadoğan, Yönetmen Ezel Akay’ın katılımıyla gerçekleşecek “Nasıl geçti 20 yıl?” Paneli 19 Kasım 2018 tarihinde İletişim Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleşecek.

KONUK SİNEMA OKULU

Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali bu yıl konuk sinema okulu olarak Vancouver Film School’uEskişehir’de ağırlamaya hazırlanıyor. Vancouver Film SchoolYaratıcı Teknolojiler Bölüm Başkanı Christopher Mitchell / Head of the School of Creative Technologies Christopher Mitchell de festival için gelecek.

FESTİVAL ÖZEL GÖSTERİMİ: THE KID

Charlie Chaplin’in önderliğindeiyiliğin, sevginin, masumiyetin ve tebessümün doruğa çıktığı ve aktarıldığı nadide filmlerden bir tanesi olan 1921 yapımı “The Kid”filmi Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Canlı Müzik Eşliğinde gösterilecek. Sessiz Film Gösterimi Orkestra Şefi Murat Sümer tarafından yönetilecek

AÇILIŞ FİLMİ; SMUGGLING HENDRIX / Yön.Marios Piperides

Film, krizden arınmış Kıbrıs’ı yurtdışında daha iyi bir yaşam için terk etmeyi planlayan soluk bir müzisyenin (Adam Bousdoukos’u (“Soul Kitchen”) Yianni) hayatını konu alıyor. Köpeğini yitiren bir adamın basit hikayesiyle, hem kendimizin hem de başkalarının gerçeklerine ve hayalllerine dalacağımız ve kendimizden parça bulacağımız film, Türkiye Premieri olarak 16 Kasım akşamı izleyeciyle buluşacak.

Festivalde yer alan diğer bölümler ise şöyle sıralanıyor;

TÜRK SİNEMASI 2017-2018

AYDEDE………………….Abdurrahman Öner

TUZDAN KAİDE……….Burak Çevik

SİBEL……………………..Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti

ANONS……………………Mahmut Fazıl Coşkun.

GÜVERCİN………………Banu Sıvacı

KAOS………………………Semir Aslanyürek

ARADA……………………Ali Kemal Çınar

BORÇ………………………Vuslat Saraçoğlu

DÜNYA SİNEMASININ GENÇ YILDIZLARI

OBEY…………………………………………………………………………Jamie Jones

RETABLO……………………………………. ……………………………Alvaro Delgado Aparicio

PITY………………………………………………………………………….Babis Makridis

THE REPORTS ON SARAH AND SALEEM…………………..Muayad Alayan

GIRL………………………………………………………………………….Lukas Dhont

THE GUILTY………………………………………………………………Gustav Möller

AND BREATHE NORMALLY……… ………………………………Isold Uggadottir

LEMONADE……………………………………………………………….Ioana Uricaru

AGA……………………………………………………………………………Milko Lazarov

AN ELEPHANT SITTING STILL…………………………………..Bo Hu

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN

SHOPLIFTERS………………………………………………………………………………Hirokazu Koreeda

COLD WAR……………………………………………………………………………………Pawel Pawlikowski

3 FACES………………………………………………………………………………………..Jafer Panahi

DOGMAN………………………………………………………………………………………Matteo Garrone

CLIMAX…………………………………………………………………………………………Gaspar Noe

I DO NOT CARE IF WE GO DOWN IN HISTORY AS BARBARIANS……Radu Jude

BURNING………………………………………………………………………………………Chang-dong Lee

CAPERNAUM………………………………………………………………………………..Nadine Labaki

THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE………………………………………..Terry Gilliam

CANLANDIRMA FİLMLERİ

THE TOWER………………………………Mats Grorud

FUNAN………………………………………Denis Do

DILILI IN PARIS…………………………Michel Ocelot

GECEYARISI SİNEMASI

THE HOUSE THAT JACK BUILT ……………………………….Lars von Trier

SUSPIRIA………………………………………………………………….Luca Guadagnino

HAYATIMIZ BELGESEL

WHY ARE WE CREATIVE?…………………………………..Hermann Vaske

BERGMAN…………………………………………………………..Jane Magnusson

THE LEGEND OF THE UGLY KING………………………Hüseyin Tabak

ENGELLİ FARKINDALIK

DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT………..Gus Van Sant

ÇINAR……………………………………………………………………..Mustafa Karadeniz

20 YILIN UNUTULMAZLARI

MASUMİYET…………..……………….Zeki Demirkubuz

PAN’S LABYRINTH…………..………Guillermo del Toro

VAVIEN…………..………………………Yağmur Taylan & Durul Taylan

AMOUR…………………………………..Michael Haneke

ANISINA

AMADEUS………………………………………………Milos Forman

RAINBOW: A PRIVATE AFFAIR………………Paolo Taviani

DEAD MAN…………………………………………….Jim Jarmusch