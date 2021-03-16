Apple TV+ için çekilen Essex Serpent isimli dizide Claire Danes ile birlikte başrolü oynayacak isim Tom Hiddleston oldu.

Hiddleston, Sarah Perry’nin romanından uyarlanacak dizide Will Ransome isimli bir toplum liderini oynayacak. Dizide Cora isimli bir kadın (Danes), gördüğü şiddetten korunması için Essex’te küçük bir kasabaya yerleştirilir. Bölgede “Essex Serpent” isimli efsanevi yaratığın geri dönüşüyle ilgili söylentiler de dolaşmaktadır.

Anna Symon’ın kitaptan uyarladığı senaryoyu, Clio Barnard filme alacak.