Usta italyan yönetmen Marco Bellocchio, çekeceği yeni dizi Esterno, Notte’de İtalya’nın Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılarak öldürülen başbakanı Aldo Moro’nun yaşamını ve son günlerini anlatacak. 1978’de eski İtalya başbakanlarından Aldo Moro, Hristiyan Demokratlar’ın genel merkezinin önünde bir aracın bagajında bulunmuştu. Kızıl Tugaylar, 16 Mart’ta kaçırdıkları ve uzun süre rehin tutup, sorguya çektikleri Moro’yu öldürüp İtalya’yı şoka uğratmıştı. Belocchio daha önce aynı olayı 2005 tarihli “Buongiorno, Notte” ile sinemaya aktarmıştı. Film, Kızıl Tugaylar’ın üyelerinin gözünden yaşananları aktarıyordu.

1’er saatlik 6 bölümden oluşacak mini-dizinin yapımcılığını FremantleMedia üstlendi. Bellocchio ile birlikte Stefano Bises (Gomorrah) ve Nicola Lusuardi’nin senaryosunu yazdığı dizinin tretmanını Corriere Della Sera’nın deneyimli gazetecisi Giovanni Bianconi oluşturdu.