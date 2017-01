Ethan Hawke kariyerinde ilk kez 2001 yılında, Chelsea Walls adlı filmle yönetmenlik koltuğuna oturmuş, bu filmden beş yıl sonra 2006’da The Hottest State‘i çekmişti. On bir yıl aradan sonra tekrar yönetmenlik koltuğuna oturan Hawke’ın yeni filmi Blaze adını taşıyor. Amerikalı söz yazarı Blaze Foley’nin hayatına odaklanan filmi Hawke ve Foley’nin sevgilisi yazar Sybil Rosen birlikte kaleme aldılar. Hawke filmin başrolünü yeni oyuncu Ben Dickey’e teslim etti. Filmde Dickey dışında kimin rol aldığı açıklanmadı. Hawke, Rosen’ın kaleme aldığı anı kitabı Living in the Woods in a Tree‘yi okuyunca kitaptan çok etkilendiğini ve bunu perdeye taşımayı çok istediğini belirtmiş. 18 Aralık 1949’da Arkansas’da doğan Foley 1 Şubat 1989’da arkadaşlarının evindeyken öldürülmüştü. Foley; Clay Pigeons, If I Could Only Fly, Cold Cold World, Small Town Hero gibi pek çok şarkı kaleme almıştı. Hawke’ın filmi 2018’de vizyona girecek.