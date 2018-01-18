Luc Besson’un kurduğu EuropaCorp şirketi önce The Circle, Miss Sloane ve Shut-In filmlerinin, ardından büyük bütçeli (neredeyse 200 milyon dolar) Valerian‘ın batışından büyük bir zarar gördü. Besson geçen yıl “Valerian‘ın dağıtımdan filmin bütçesini çıkardık, batması bize büyük bir zarar vermez,” demişse de işin aslı öyle değil. Bu batıştan kısa bir süre sonra Besson şirketinin TV bölümünü ve müzik arşivini satmak zorunda kaldı (11 milyon euroya satmıştı). Üstüne 22 çalışanını -CEO Marc Schmuger dahil- işten çıkarmıştı. Şimdiyse şirketin tümü satılabilir. Bunun nedeni yatırımcıların şirketin borçlarının altından kalkamamaları. Şirketin borcu 281 milyon dolara ulaşmış durumda.

Variety’nin bugünkü haberine göre, The Weinstein Co.’nun ortaklarından Tarak Ben Ammar, EuropaCorp’u satın almak istiyor. Ammar, Besson’un sahibi olduğu Cite du Cinema adlı sinema zincirinin % 25’ine sahip birisi. Şirket için İtalyan bir iş adamı da talipmiş. Fransız şirket TF1 ise EuropaCorp’un bazı bölümlerini almak istiyor. Şirkete borç verenlerden JP Morgan ise bu aralar şirkete ortak bulmaya çalışıyor. Morgan, EuropaCorp’un bazı varlıklarını elinde tutmuş durumda. EuropaCorp’takiler şirketi satmak yerine ortak bulmak istiyorlar. Gelecek hafta şirket stratejisini açıklayacak ve olası alıcılarla varlıkları konusunda görüşmelere başlayacak. EuropaCorp’un film kütüphanesinin 150 milyon euro değerinde. Kütüphane, Taken ve Transporter gibi çok izlenen serileri de içeriyor. Şirketin hisselerinin % 31.6’sına sahip olan Besson, Schmuger’ı kovduktan sonra şirketin CEO’luğunu üstlenmişti. Şirketin diğer ortağı % 27.9 hisseyle Çin şirketi Fundamental Films.

Gelelim Lionsgate‘e. 2016’da Starz kanalını 4.4 milyar dolara satın alan Lionsgate de satılabilir. Deadline’ın haberine göre teknoloji devi Amazon, telekomünikasyon devi Verizon ve Paramount’ın sahibi olan Viacom stüdyoya talip olmuşlar. Bu alıcılardan CBS-Viacom öne çıkıyor. Lionsgate’in Starz’a 4.4 milyar dolar harcamış olması stüdyonun fiyatını artıracağını belirtmiş Deadline. Henüz stüdyonun satılıp satılmayacağı kesinleşmemiş. Hollywood’taki en yeni satış, Fox’ın Disney’e satışı olmuştu. Disney, Hollywood’un dev stüdyolarından Fox’ı 52.4 milyon dolara satın almıştı.