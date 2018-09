En son Tim Burton’ın animasyon uyarlaması Dumbo‘da ve Alice Winocour’ın yeni filmi Proxima‘da rol alan Fransız aktris Eva Green, BBC Two’nun yeni dizisi The Luminaries‘in başrolünü üstlenecek. Variety’nin haberine göre aktrise Into the Badlands‘den hatırlayabileceğimiz aktör Marton Csokas ve The Knick dizisiyle yıldızı parlayan Eve Hewson da dizide rol alacaklar. Dizi Eleanor Catton‘ın aynı adlı Man Booker ödüllü romanından uyarlanacak, altı bölümden oluşacak, Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda geçecek, 1860’lardaki altına hücum işlenecek. Çekimlere kasım ayında başlanacak. Diziyi en son Ophelia filmini çeken Claire McCarthy yönetecek. Dizi, Yeni Zelanda’da TVNZ kanalında yayınlanacak.