Son yıllarda özellikle Westworld ile yeteneklerini sergileme fırsatı bulan Evan Rachel Wood, oyunculuğun kendisi için terapi olduğunu belirtti. 33 yaşındaki yıldız, psikolojik sorunlarını başka karakterlere girerek yendiğini açıkladı:

“Uzun süredir ADD (Attention Deficit Disorder-İleri Derece Dikkat Dağınıklığı) ile boğuşuyorum. Oyunculukta başka bir karaktere girdiğim zaman kendimi ve sorunlarımı unutuyorum.”

“ADD yaşamınızı çok etkileyen bir nörolojik sorun. Her zaman birden fazla şeyle uğraşıyorum. Çok çok hızlı konuşuyor, konudan konuya atlıyor ve insanlarla ilişki kuramıyorum. Ama bir karaktere odaklandığımda diğer her şeyi unutuyorum. Dünyadaki ve çevremdeki birçok konuyla ilgili düşünmeyi bırakıyor ve yaşadığımız ana dönüyorum. Normal yaşamımda çok sinir bozucu, anti-sosyal biri olabiliyorum.”

“Bir senaryoya bağlı kalmak, dikkat dağınıklığımı engelliyor. İnsanlarla ikili ilişki kurarken endişe düzeyim çok yükseliyor. Ama senaryoya bağlı kalırsanız, yanlış bir şey söyleme ihtimaliminiz yok. ADD yaşayan insanlara amatör de olsa oyunculuk yapmalarını öneriyorum”