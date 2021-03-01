Olağanüstü sanat yaşamı ve erken ölümüyle birçok belgesele ve filme konu olan Jeff Buckley, bu kez Everybody Here Wants You ile sinemaya taşınacak.

Buckley’i Penny Dreadful ve Gemini’den tanıdığımız Reeve Carney oynayacak.

1997’de kaybettiğimiz müzisyenin hayatının belirli bölümlerini ele alacak filmi Shadow of the Vampire ve Control gibi filmlerin yapımcısı Orian Williams yönetecek. Senaryo Dionne Jones’un elinden çıkma. Filmin senaryosu, Buckley ailesinin de onayını almış durumda…