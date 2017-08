Maddy, nadir görülen hastalığı nedeniyle bütün yaşamını evden çıkmadan, özel koşullar altında geçiren bir genç kızdır. Bünyesi her türlü bakteriye ve virüse karşı çok zayıftır. Bir gün yan eve taşınan Olly her şeyin değişmesine sebep olur. İşte Everything, Everything bunu konu alan bir romantik-dram filmi olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda pek çok örneğini gördüğümüz (Me Before You, The Fault in Our Stars, The Space Between Us) klişeleşmiş bir konuyu içermesi sebebiyle bu beklenti içinde izlememekte fayda var. Kendine herhangi bir özgünlük katmıyor ve filmde olacaklar çok rahat tahmin ediliyor ne yazık ki. Yönetmen koltuğunda ise ikinci yönetmenlik deneyimi (ilki: “Jean of the Joneses”) olan Stella Meghie oturuyor.

Romantik bir filme göre iyi bir süreye sahip olmasına karşın olaylar çok çabuk gelişiyor. Senelerdir evde yaşayan bir kızın elbette ruh hali karmaşık olacaktır lakin çok kısa sürede birkaç mesajla âşık olup yakınlaşmaları filmin inandırıcılığını zedeliyor. Bazı gerçeklerin açığa çıkmasıyla birlikte hemen hemen mutlu sonla biten film seyirciyi memnun edemiyor. Romantik bir dram filmi olmasına rağmen o duyguyu hiçbir türlü yaşatamıyor, yansıtamıyor veya hissettiremiyor. Özellikle Maddy’nin hiç değişmeyen mimikleri, o kadar yaşadıklarına karşın gerçekleri saklayan annesi ve bir anda bırakıp giden Olly, senaryonun zayıf yönlerinden en çok göze batanları oluyor.

Everything, Everything’in biraz olsun iyi yanlarını bulmak pek kolay olmuyor. En azından Maddy’nin hastalığı, benzeri diğer filmlerdekilerden çok farklı ve nadir görülen bir hastalık. Bu açıdan bir nebze bizi memnun edebiliyor. Oyunculara gelecek olursak, başrolde genç ve yeni isimler yer alıyor. Maddy’i canlandıran Amandla Stenberg’in performansı açıkçası tatmin etmiyor. Karakterin yıkılması gerektiği anları seyirciye gösteremiyor. Mimikleri film boyunca neredeyse değişmiyor. Olly’yi canlandıran Nick Robinson ise birkaç tık daha iyi bir performans sergiliyor. Fakat söylemeliyim ki film, oyuncular konusunda da hayal kırıklığına uğratıyor. Müzik kullanımı ve kamera açıları konusunda özel olarak söylenecek bir şey yok çünkü filme herhangi bir katkıları bulunmuyor ne yazık ki. Filmin bir diğer olumlu diyebileceğimiz yanı ise bunca olumsuz tarafına karşın kendini bir şekilde izletmeyi başarıyor. Eğer bir işiniz yoksa ve sadece vakit geçsin istiyorsanız izlenebilir seviyede bir yapım olmayı elde ediyor.

“Everything, Everything”, bilindik ve tahmin edilebilir senaryosu ve vasat oyuncu performansları ile çok boş kalmadıkça izlenmeyecek bir romantik-dram filmi olarak vizyonda yerini alıyor. Ağustos ayının böyle klişe konulara sahip zayıf filmler ile dolu olmasına ne yazık ki üzülüyor ve bir an önce sonbahar döneminin gelmesini diliyoruz.