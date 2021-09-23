Everything Will Change: İsviçre’den Bir Distopya

23 Eylül 2021 290 görüntüleme
Marten Persiel’in Everything Will Change izimli distopik filmi, vahşi yaşamın yok olduğu bir dünyayı anlatıyor.
Dünya premier’ini bu hafta Zürih Film Festival’inde gerçekleştirecek yapım 2054 yılında geçiyor. Bir grup genci, 2020’li yıllarda dünya üzerinde yaşayan tüm vahşi yaşamın kaybolmasına neden olan olayları araştırırken buluruz.
Filmde Noah Saavedra, Jessamine-Bliss Bell, Paul G. Raymond, usta yönetmen Wim Wenders ve Markus Imhoof’u başrollerde izleyeceğiz. Senaryoda yönetmen Persiel’e, Aisha Prigann yardımcı olmuş.
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