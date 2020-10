İngiliz aktör Ewan McGregor, daha önce çekimleri ertelenen Obi-Wan Kenobi dizisinin Mart ayında nihayet çekimlerine başlanacağını açıkladı. Dizi hakkında çok fazla detay vermekten kaçınan Ewan McGregor, canlı yayında katılığı The Graham Norton Show’da, “Sadece Obi-Wan Kenobi’nin hikayesinin anlatıldığını söyleyebilirim. Ancak dizide en çok benim rolüm olsa da elbette sadece ben yokum. Rol arkadaşlarım ve çekim ekibiyle önümüzdeki Mart ayında çekimlere başlayacağız.” açıklamalasında bulundu.

Daha önce Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, Star Wars: Episode II – Attack of the Clones ve Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith filmlerinde Obi-Wan Kenobi’yi canlandıran McGregor, rolüne daha önceki Star Wars filmlerinde aynı rolü canlandıran Alec Guinness’i örnek aldığını belirterek, “Obi-Wan Kenobi rolüme çalışırken, Alec Guinnes’i örnek alıp kendisinin gençken bu rolü nasıl oynayabileceğini düşünürdüm. Hatta bunu daha iyi yapabilmek için daha önce izlemediğim, onun gençken rol aldığı eski filmlerini izledim. Harika filmlerde rol almış ve onun oyunculuğunu izlemekten büyük keyif aldım.” ifadelerini kullandı.

Daha önce dizinin yapımcı şirketi Lucasfilm’in başkanı Kathleen Kennedy’nin senaryoyu beğenmemesi, daha sonra da pandemi süreci nedeniyle dizinin çekimleri ileri bir tarihe ertelenmişti. Lucasfilm’in senaryosu hakkında çok fazla detay vermediği Obi- Wan Kenobi dizisi 1 sezondan oluşacak ve henüz belli olmayan bir tarihte Disney+’ta izleyicilerle buluşacak.