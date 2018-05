Şu sıralar Ewan McGregor‘lı Disney filmi Christopher Robin‘in post prodüksiyonuyla meşgul olan yönetmen Marc Forster yeni projesini açıkladı. Forster, Fransız komedi filmi The Cow and I‘ın yeniden çevrimini yönetecek. The Cow adı verilen filmin başrolünü McGregor üstlenecek. Aktör, Nazilerle savaşan bir askeri oynayacak. Bu asker uçağıyla Nazileri bombalarken uçağı Almanlarca düşürülecek. Charlie adlı bu asker yakalandıktan sonra bir ineğin yardımıyla kaçmaya çalışacak. The Big Bang Theory‘nin yaratıcısı Bill Prady’nin kaleme alacağı filmin çekimlerine sonbaharda başlanacak. Bu film, McGregor-Forster ikilisinin üçüncü filmleri olacak. Daha önce The Stay filminde de çalışmışlardı.