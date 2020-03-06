Muhsin Hamid’in romanı Exit West, iç savaş nedeniyle yer altında yaşayan Said ve Nadia’nın, buldukları sihirli kapılarla dünyanın farklı bölgelerine gitmelerini anlatan bir mülteci alegorisi…

Netflix, bu önemli romanı filme uyarlamak için kamera önünde ve arkasında önemli isimleri bir araya getiriyor. Joe ve Anthony Russo kardeşlerin ABGO Production’ı ve Michelle ve Barack Obama’nın Higher Ground Productions’ı film için gerekli anlaşmaları imzaladı.

Filmin yönetmenliğini Yann Demange yapacak. Başrol için Riz Ahmed’le de anlaşma yapılmak üzere… Mülteci sorununun devamlı gündeme geldiği bu günlerde ilginç bir film olacak gibi…