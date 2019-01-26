bakınıztv Velvet Buzzsaw: Jake Gyllenhaal ve Sanatsal Korku Dan Gilroy'un sanat dünyasına kanlı bir korku öyküsünü yerleştirdiği Velvet Buzzsaw, yılın en ilginç filmlerinden biri olmaya aday....

haber BBC, Les Miserables’ın Romanını Uyarlıyor BBC, yönetmen Tom Shankland'a Les Miserables'ı çok güçlü bir kadro eşliğinde teslim etti ve tek talebini de tekrarladı: "Müzikali değil, Victor Hugo'nun orijinal romanını uyarla"...