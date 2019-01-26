Ted Bundy’nin yakalanma sürecini anlatacak Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile isimli bağımsız yapımdan ilk fragman yayınladı. Zac Efron’un tarihin en tehlikeli seri katilerinden Bundy’yi canlandırdığı filmde, kız arkadaşı Elizabeth Kloepfer’i ise Lily Collins oynuyor. John Malkovich, Jim Parsons, Angela Sarafyan, Jeffrey Donovan, Kaya Scodelario ve Haley Joel Osment filmin güçlü yardımcı oyuncuları.
Film, Bundy’nin yakalanmadan önceki ve yakalandıktan sonraki yaşamını kız arkadaşının gözünden aktaracak. Kloepfer, Bundy ile birlikte uzun süre suçlamaları reddetmişti ancak daha sonra seri cinayetlerin ortaşa çıkmasında polise yardımcı olmuştu.
Joe Berlinger’in yönettiği filmin senaryosunu Michael Werwie yazmıştı. Film ilk gösterimini Sundance’te yapacak.