Geçtiğimiz yıl sonlandırıldığı düşünülen !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, yeni bir ekiple yeniden düzenlenerek olabildiğince iyi bir program sunmaya çalıştılar. 18.si yapılan festivalin özellikle bu yıl Keşif yarışması ve Galalar bölümü festivalin öne çıkan bölümleri oldu.

Festival süresince programdaki filmleri günlükler halinde burada bulabilirsiniz.

PAUSE: Yunan sineması her daim heyecan vermiştir. Önemli karakter çalışmaları seyircileri merak unsurlarıyla sarmalarken, farklı konular izleyiciye yeni ufuklar açmıştır. Bu sefer karşımızda biz Kıbrıs filmi var. Yunan sinemasına benzer bir görsel yapı kurulsa da, hikayenin sınırlı olması filmin gelişmesini engelliyor. Kocası tarafından bastırılan kendi dünyasının içinde sıkışmış bir kadın… Buhranlar, travmalar, günlük hayatın sıkıcı rutinleri… Bir kadının hayalle karışık gerçekliğine iç bunaltan bir yolculuk olarak betimlenebilir. Filmin senaryosu bakımından bilhayli Ümit Ünal’ın Sofra Sırları’na benzediğini söyleyebiliriz.

FUGUE: Cümle aleme The Lure filmiyle sinemada hala farklı yaklaşımlar olabileceğinin kanıtı olan yönetmen Agnieska S., yeni filminde kimlik sorunlarıyla yüzleşen bir insanın geçmişiyle hesaplaşmasını yer yer kendine has üslubuyla sunsa da, nihayetinde filmin üçte birlik döneminde klişelere kurban ediyor. Kimliksizliğin özgürlüğü ile geçmişiyle hesaplaşmayı erteleyen bir kadının annelik bakımından yetersiz hissetme sendromu anca bu kadar gerilim öğeleriyle bezenip, gizem duygusuyla ayakta tutulabilirdi. Ama filmin patlama noktasının yeterince güçlü olmaması filmin klasını zedeliyor.

LES MISERABLES: Ladj Ly’nin Cannes’da gösterilen ilk filmi, amatörlükleri ve ilk filmde görünen sorunlarına rağmen cesur bir deneme olarak dikkat çekiyor. Masumiyetin yavaş yavaş kaybolduğu, dışlanan insanların arasında yeni şeyler öğrenmiyoruz belki ama Fransa’ya bakışımızı bir kez daha düşünmemizi sağlıyor. Dünya kupasının kazanıldığı dönemde birlik ve beraberlik içinde yaşaması gereken insanların, nasıl ayrıştırıldığını bu film ortaya koyuyor. Şiddetle büyüyüp, öfkeyle varolmaya çalışan çocuklar, yokluğun ortasında suçla beslenen bir bataklık… Fransa’daki göçmen kesimin dünyasına polis tacizleriyle davet ediliyoruz. Çiğ dilini bir silah gibi kullanarak çarpıcı olmayı başarıyor. Kaba tabirle Training Day ile City of God melezi denilebilir.

PSYCHOBITCH: Toplum normlarına uymayanların dışlandığı klişe gerçeklikte, gençlerin kendini bulabileceği sıcacık bir film olarak akıllarda kalıyor. Gençlere yönelik bir film için son derece tatminkar bir iş olduğunu sçyleyebileceğimiz Psychobitch, yeni neslin çekincelerini, iletişimsizliğini ve başarı endeksli bakış açısını bizlere romantik bir çerçeveden sunuyor. Ergenlerin ilk cinselliği keşfi ve yeni neslin problemlerle karşılaşmasına demode çözümler filmin öne çıkan unsurları oluyor. Filmdeki kimi ayrıntılar ise yönetmen Matin Lund’un başarılı donukuşlarından denilebilir. Büyüme çağı hiçbir zaman kolay olmadı!

LARA: Alman sinemasından nitelikli örnekler her geçen gün takdiri hak ediyor. Lara da böyle bir film… Sabırlı kurgusuyla hikayesini adım adım izleyiciye hazmettirerek sunuyor. Corinna Harfouch muhteşem! Gel gitlerle dolu karakterini sevdirme – nefret ettirme arasında öyle dozajında ayarlamış ki, ikilemlerin içinde kendinizi bu arızalı karakterin dünyasında kaybolmuş buluyorsunuz. İncelikli senaryosu, iyi oyunculuklarıyla her kalbi fethedecek kadar iyi bir film…

THIS IS NOT BERLIN: Meksika’nın underground sanat ve eğlence dünyasını döneminde deneyimlerken, bohem yaşamlar, seks – uyuşturucunun eksik olmadığı partiler, modern sanat ve aktivistlik üzerine merak uyandıran bir çalışma olarak ilgi çekici olmayı başarıyor. Konu olarak böyle büyüme hikayelerine aşinayız ama karşı koyamıyoruz. Cezbediciliği ile bize bir büyüme ya da cinsel kimlik arayışını anlatmıyor, herşeyden biraz sunmaya çalışıyor.