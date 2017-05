Bill Burr, ABD’de politically correct olmayı pek takmadan, samimi, sert ve zaman zaman herkesi kızdıran şovlar yapan günümüzün en iyi stand-up’çılarından biri… Netflix için yarattığı animasyon serisi F Is For Family ise Bill Burr’un komedi dehasını gözler önüne seren yalansız bir sit-com.

Amerikan aile geleneğinin, modelinin, tarzının, alışkanlıklarının, dizilerde, filmlerde bizlere yansıtılış biçimleri bellidir. Mutluluk, arkadaşlık, küçük, incir çekirdeğini doldurmayacak, genelde ilişkiler üzerinden yürüyen sorunlar üzerinden mesajlar, vs vs. Aile komedisi dendiğinde en gerçekçi örnek olarak aklımıza ilk olarak Married With Children’ın gelmesi de bundan… Sayısız komedi dizisi, yıldızlarıyla ve yayınlandığı dönem için komik gelen esprileriyle rating yaptı ama suya sabuna dokunmadığı için unutulup gitti. Aklımızda sadece Bundy ailesi kaldı.

F Is For Family, 70’lerin çekirdek orta sınıf banliyö ailesini tüm gerçekliği ve sorunlarıyla ekranlara getiriyor.

Fakirlik, mahalle kültürü, yetersiz iş güvenliği, grev, kendisine evkadını rolü biçilen annenin bir kadın olarak varolma çabası, çocukların ailenin sorunlarının içine çekilmesi, korkuları, sevinçleri ancak daha çok üzüntüleriyle klasik bir aileyi izliyoruz birinci sezondaki 6 bölüm boyunca…

Bill Burr’un ağzına geleni söyleyen yapısı ABD’de özellikle feministleri ve liberalleri kızdırmıştı. Burr kendisini “Gerçek olmayan, insanların hayatına dokunmayan sorunlar üzerinden gösterilen liberal duyarlılığı eleştiriyorum” sözleriyle savunuyordu. Senaryosunu yazdığı ve başroldeki babayı seslendirdiği F Is For Family’de gerçek bir ailenin, gerçek sorunlarını ortaya koydu ve ilk sezon itibariyle başarılı oldu. Geçtiğimiz yıl ilk sezonu sona eren dizinin ikinci sezonu 30 Mayıs’ta başlayacak.

Bill Burr’ün seslendirdiği baba Frank Murphy’nin hayat hikayesini dizi başlar başlamaz jenerikte görüyoruz. Havaya yükselip süzülen bir genç, yüzüne vuran Kore Savaşı askerlik çağrısı, evlilik, çocuklar, giderek şişmanlayan ve hantallaşan beden, gözlükler, kellik… Gençlik hayalleriyle, hayatın gerçeklerinin çarpıştığı birçoğumuzun yaşadığı veya anne babamızı yaşarken izlediği gökyüzünden yere inme hali…

Frank’in kötü bir işi, boktan patronları, greve gitmek üzere olan bir işyeri sorunlarının temelini oluşturur. Ailesindeki sorunları açık sözlü, sert ancak eşi ve çocukları sert yanıt verince yelkenleri suya indiren tavrıyla ve sevgisiyle çözmeye çalışır.

Laura Dern’ün seslendirdiği ve hayatının elinden kayıp gittiğini hisseten anne Sue Murphy’yi ilk sezonda kocasının “Çalışma, ev işi yap” baskısıyla mücadele ederken izleriz. Ancak sert çıkarak sorunlarını çözen, ailenin çocuklarının da doğru yetişmesi için çabalayan kendisidir.

Justin Long, Debi Derryberry ve Haley Reinhart’ın seslendirdiği iki oğlan ve küçük kız kardeşle dizide çekirdek aile tamamlanıyor. Çocuklar için klasik çocukluk ve gençlik sorunlarının yanısıra ailenin gerçek sorunlarıyla karşı karşıya kalmak yıkıcı olabiliyor.



Bu arada Sam Rockwell’in seslendirdiği ve 70’lerin bütün çılgınlıklarını hemen komşu evde yaşayarak Frank’in hayatına ekstra bir pişmanlık katan Vic de dizinin en renkli kişiliklerinden biri…

F Is For Family, ABD’ye 70’ler nostaljisi yaşatırken diğer ülkelerdeki izleyenlere orta sınıf çaresizliğini hatırlatan yalansız, samimi, politically incorrect bir aile dizisi…

Bill Burr’ün formunu sürdürmesini ve dizinin daha uzun yıllar sürerek sabun köpüğü aile dizilerine alternatif bir dil yaratmasını diliyoruz.