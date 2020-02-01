01 Şubat 2020 277 görüntüleme
Artık bitecek herhalde derken her seferinde daha yüksek gişe ile geri dönen Fast and Furious’un dokuzuncu bölümü F9’dan geniş fragman yayınlandı.
Justin Lin’in yönettiği filmde kadro biraz kalabalık… Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang genelde arabaların başrollerde olduğu filmin yan rollerinde karşımıza çıkacak. Miami’de büyük bir etkinlikle lansmanı yapılan F9’da Dom ile kardeşi Jakob’ın mücadelesini izleyeceğiz.
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