haber Valiant Comics Universe: Başlamadan Biten Bir Evren Daha… Çizgi-roman şirketi Valiant Comics birkaç yıl önce Sony’le bir anlaşmaya imza atmış, bu anlaşma kapsamında çizgi-romanların sırayla perdeye taşınması ve bir evren oluşturulması amaçlanmıştı. Anlaşmanın ilk filmi Vin Diesel‘li...

haber Russell Crowe’lu Roger Ailes Dizisinin Yapımcısı, Ailes Filmini Eleştirdi Şu sıralar Hollywood’ta Roger Ailes‘ı konu alan iki büyük proje mevcut durumda. Bir tanesi Showtime kanalı için hazırlanan, Russell Crowe, Naomi Watts, Vanessa Kirby, Sienna Miller‘lı mini dizi The...