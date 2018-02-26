Ray Bradbury klasiği Fahrenheit 451, François Truffaut’nun ardından Ramin Bahrani tarafından da sinemaya uyarlanacak. Başrollerde Michael B. Jordan ve Michael Shannon var.

Yönetmen: Chop Shop ve 99 Homes’tan tanıdığımız Ramin Bahrani…

Senaryo: Ramin Bahrani ile birlikte Amir Naderi, Ray Bradbury’nin unutulmaz romanını yeniden uyarladı.

Oyuncular: Michael B. Jordan, Michael Shannon, Sofia Boutella, Laura Harrier, Keir Dullea, Martin Donovan, Grace Lynn Kung, Jane Moffatt.

Konu: Ray Bradbury’nin distopik klasiği, kitapların özel ekipler tarafından el konularak yakıldığı bir dünyada geçiyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla François Truffaut’nun yine roman gibi klasikleşen uyarlamasına göre biraz daha modern bir uyarlama izleyeceğiz.