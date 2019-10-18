haber DCEU’da Eski Yüzlerle Vedalaşılıyor Ardı ardına gelen haberlerden anlaşılacağı üzere WB, DC defterinde yeni bir sayfa açıyor. Bu yeni sayfada eski yüzlerin çoğuna yer yok gibi görünüyor. Bugün Ben Affleck, Batman rolünü bıraktığını...

haber Henry Cavill’ın Superman’i Bırakma Konusu Netleşmedi The Hollywood Reporter genelde güvenilir haberlere imza atan, bir mevzu kesin değilse onu haberleştirmeyen bir site. THR dün Henry Cavill‘ın DC’den ayrıldığını açıklamıştı. Nedenleriyse Cavill’la Shazam!‘deki cameo sahnesi için...