18 Ekim 2019
Ben Affleck, 2013 tarihli Kate Southwood romanı Falling to Earth uyarlamasında başrolü oynayacak.
1925 yılında Marah, Illinois’te ABD tarihinin en büyük tornadosunun vurmasıyla başlayacak film, yüzlerce kayıp verdikten ve tanıdıklarının büyük bölümünü yitirdikten sonra kendisine gelemeyen bir aileyi anlatacak.
Graves ailesinin reisini oynayacak Affleck, filmin yapımcıları arasında yer alsa da yönetmeyi düşürmüyor. Senaryo uyarlamasını Insomnia’dan tanıdığımız Hillary Seitz yaptı.
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