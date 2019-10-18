Falling to Earth: Ben Affleck ve Felaket Psikolojisi

Affleck, başrolü oynayacağı filmi bu sefer yönetmeyecek...
yazar: 18 Ekim 2019

Ben Affleck, 2013 tarihli Kate Southwood romanı Falling to Earth uyarlamasında başrolü oynayacak.
1925 yılında Marah, Illinois’te ABD tarihinin en büyük tornadosunun vurmasıyla başlayacak film, yüzlerce kayıp verdikten ve tanıdıklarının büyük bölümünü yitirdikten sonra kendisine gelemeyen bir aileyi anlatacak.
Graves ailesinin reisini oynayacak Affleck, filmin yapımcıları arasında yer alsa da yönetmeyi düşürmüyor. Senaryo uyarlamasını Insomnia’dan tanıdığımız Hillary Seitz yaptı.

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yazar: bakınız - Eki 17, 2019

yazar: bakınız - Eki 18, 2019

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