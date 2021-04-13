Thomas Vinterberg, ilk kez bir dizi için kamera arkasına geçecek ve Families Like Ours isimli bir distopik esere imza atacak.

6 bölümlük dizi, yakın bir gelecekte Danimarka’nın tamamının suların yükselmesiyle yok olmasını anlatıyor. Ülkesiz kalan danimarkalılar, finansal ve sosyal durumlarına göre dünyanın dört bir yanına dağıtılırlar. Anavatanları sular altında kalan bir topluluk olarak, dünyanın diğer halklarıyla ve birbirleriyle ilişkileri dizinin konusu olacak.

Vinterberg’in senaryoyu pandemiden önce kaleme aldığı ancak insanlığın güncel durumunu da ilerleyen süreçte öyküye eklediği belirtiliyor.