Çin’in en çok kazanan aktrislerinden Fan Bingbing‘ten üç aydır haber alınamıyordu. Aktris sosyal medya hesaplarını en son temmuzda kullanmış, daha sonra sırra kadem basmıştı. Geçtiğimiz hafta Çin hükümetine yakın kaynaklar aktrisin devlet kontrolü altında olduğunu duyurmuşlardı. Yani Bingbing ya cezaevinde ya da ev hapsinde. Hükümet ülkenin en ünlü aktrisiyle ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Aktrisin devlet kontrolü altında tutulmasının nedeniyse kazancını az göstermesi ve vergide usulsüzlük yapması. Bingbing iddiaları yalanlamıştı. Haberlere göre aktris üç yıl boyunca oyunculuk yapamayabilir. Aktrisin cezası henüz netleşmedi. Daha önce vergi suçu nedeniyle Liu Xiaoqing bir yıllık hapisle cezalandırılmıştı.

Devlet kontrolü altında olmak aktrisin projelerini etkileyebilir. Bingbing bu yıl Jessica Chastain, Penelope Cruz ve Marion Cotillard‘lı Hollywood filmi 355‘e dahil olmuştu. Şimdilik yapımcılar aktrisin rolünü başkasına vermeyi düşünmüyorlar, çünkü filmin çekimleri 2019 yazında başlayacak. Eğer aktris bu projede yer alamayacak durumda olursa proje 20 milyon dolar kaybedebilir. Zira Çin merkezli yapım şirketi Huayi Brothers, Bingbing’ten ötürü 355‘e 20 milyon dolar yatırmıştı. Bunun dışında Louis Vuitton, De Beers ve Guerlain gibi büyük markalar tanıtımlarında Bingbing’e yer vermekten vazgeçmişler. Bunun nedeniyse markaların Çin’de hükümeti karşılarına almak istememesi. Bu arada aktris vergide usulsüzlükle suçlanınca Huayi Bros. ve diğer yapım şirketleri % 36 oranında değer kaybetmiş.