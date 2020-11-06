Kadrosunda Monica Bellucci başta olmak üzere çok sayıda önemli fransız oyuncunun bulunduğu Fantasies filminin çekimleri tamamlandı. David ve Stephane Foenkinos tarafından yönetilen film altı ayrı çiftin ilişkilerini ve cinsel hayatlarını yansıtacak bir komedi olacak.

Filmin başrollerinde Monica Bellucci, Carole Bouquet, Karine Viard, Suzanne Clément, Jean-Paul Rouve, Joséphine Japy var. Yan rollerde ise Denis Podalydès, Céline Sallette, Nicolas Bedos, Ramzy Bedia, Alice Taglioni, Joséphine de Meaux ve William Lebghil’i izleyeceğiz.