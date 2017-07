Vizyon yolculuğunu 814 milyon dolar hasılatla tamamlayan Harry Potter spinoff’ı Fantastic Beasts and Where to Find Them‘in devamının çekimlerine David Yates’in yönetmenliğinde başlandı. JK Rowling’in kaleme aldığı bu filmde ilk filmin oyuncu kadrosu korundu. Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol ve Ezra Miller rollerini tekrarlıyorlar. İlk filmde bir dakikadan kısa bir süre görünen Johnny Depp bu kez filmin esas kötüsünü, Grindelwald’u oynuyor. Albus Dumbledore rolünü Jude Law, Newt’un kardeşi Theusus’ı Callum Turner, Zoe Kravitz, Newt’un geçmişinden bir fotoğrafı bulan Leta’yı, Claudia Kim genç bir kadını, William Nadylam büyücü Yusuf’u, Ingvar Sigurdsson ise avcı Grimsson’ı oynadıklarını da belirtelim.

16 Kasım 2018’de vizyona girecek ikinci filmde de Grindelwald’la mücadele işlenecek. İlk filmin sonunda tutuklanan Grindelwald ikinci filmde hapisten kaçacak. Bir zamanlar çok sevdiği Dumbledore onu durdurmak için Newt ve ekibiyle işbirliği yapacak. İkinci film ilki gibi 1927 yılında geçecek. Fantastic Beasts serisinin beşinci filme kadar devam ettirilmesi planlanıyor. İlk filmin oyuncu kadrosu diğer üç filmde de korunacak, tüm filmleri David Yates yönetecek, serinin son filmi Kasım 2024’te vizyona girecek.