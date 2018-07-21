haber Jude Law ve John Malkovich, The New Pope Dizisinde Rol Alacaklar Birkaç yıl önce Paolo Sorrentino sevilen dizisi The Young Pope‘un devamı olan The New Pope‘u Loro filminden sonra çekeceğini açıklamıştı. Loro‘yu iki bölüm halinde İtalya’da vizyona çıkartan Sorrentino sıradaki...

haber Katherine Waterston Biyografik Film Amundsen’de Rol Alacak Robert Scott’la İngiltere’yi yenip Kuzey ve Güney Kutbu’na ilk ulaşan kaşif unvanını elde eden, “viking” lakaplı, Norveçli Roald Amundsen‘in (1872-1928) hayatının filmleştirileceği duyuruldu. Amundsen adı verilen biyografik filmin başrolü...