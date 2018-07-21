21 Temmuz 2018
J.K. Rowling’in senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği, David Yates’in yönettiği devam filmi Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’dan geniş fragman yayınlandı. Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller’a Jude Law ve Johnny Depp’in eklendiği, bu etkileyici kadronun Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo ve Poppy Corby-Tuech’la desteklendiği film fragmanıyla etkiliyor.
Özellikle Albus Dumbledore rolünde Jude Law’un performansı merakla bekleniyor.
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