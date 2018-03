Harry Potter prequel’i Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016’da iyi eleştiriler alıp, iyi gişe yapmış ve devam filmlerini garantilemişti. Yeni bölüm Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, geniş kadrosuyla bu başarıyı tekrarlayacak gibi görünüyor.

Jude Law’u Albus Dumbledore, Johnny Depp’i de Gellert Grindelwald olarak izleyeceğimiz filmde Eddie Redmayne’in oynadığı başkarakterimiz Newt Scamander, kendisini ikisinin arasındaki savaşın içinde bulacak.

Potter evreninde 1927’de geçecek olan filmde ilk bölümde izlediğimiz Ezra Miller, Dan Fogler, Katherine Waterston ve Alison Sudol geri dönüyorlar. Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo ve Poppy Corby-Tuech da geniş kadronun içinde yer alan isimler.

David Yates’in bu filmle birlikte 4 film daha yöneteceği ve 5’e tamamlayacağı seride ikinci film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 16 Kasım 2018’de gösterime girecek.