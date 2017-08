Fox bilindiği üzere yıllar sonra daha genç oyuncularla Fantastic Four‘u tekrar uyarladığında baltayı taşa vurmuş, film hem eleştirmenlerden çok kötü eleştiriler almış, hem de gişede batmıştı. Bunun üzerine devam projeleri hızla iptal edilmişti. Fakat Fox çok geçmeden Fantastic Four‘da şansını tekrar deneyecek. Şimdilik yeni projeyle ilgili resmi açıklama yok. Bazı söylentilere göre, Fox bu kez çocuk kitleyi hedefliyor. Yani yeni Fantastic Four filmi biz genç/yetişkinler için değil, çocuklar için çekilebilir. Gene söylentilere göre filmin merkezinde Storm ve Richards’ın çocukları Franklin’le Valeria, The Human Torch ve The Thing yer alacaklar. Bu birkaç ay önceki bir söylentiydi.

Bugünkü söylentiye göre (söylentiyi Bleeding Cool sitesi ortaya attı) film, Mark Miller’la Curtis Tieg’in çocuk kitle için kaleme alıp çizdikleri ama yayımlanmayan Kindergarten Heroes adlı çocuk kitabından uyarlanacak. 2013’te Millar kitabın haklarını Fox’a satmıştı. Gene söylentilere göre senaryoyu Carter Blanchard’ın kaleme alacak. Söylentiler bu şekilde. Belirttiğimiz gibi, Fox henüz yeni F4 filmini duyurmadı. Bu söylentilerin doğru olup olmadığını zaman gösterecek.