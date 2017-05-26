Noah Hawley’nin Coenlerin aynı adlı filmlerinden uyarladığı Fargo dizisi şu an devam eden 3. sezonuyla ekranlara veda edebilir. FX kanalından John Landgraf, “Noah Hawley ilk 3 sezonun kalitesini yakalayacak bir fikir bulmadığı takdirde dördüncü sezon olmayabilir,” açıklamasını yaptı. Henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini belirtmek gerek. Ama Fargo dizisinin ilk kez geleceği belirsiz durumda. 2014’te başlayan dizinin elde ettiği başarıdan sonra kanal sezon bitmeden 2. sezonu, aynı şekilde 2. sezon da bitmeden 3. sezonu onaylamıştı, ama 3. sezonun yayını için hayranların bir buçuk yıl beklemeleri gerekmişti. Şimdiyse 4. sezonun çekilmeyebileceğini söylüyor Landgraf. 3. sezon 21 haziranda yayınlanacak 10. bölümle sona erecek.

Hawley’nin diziye devam etmek isteyip istemediği bilinmiyor. Hawley hem Fargo, hem de Legion dizilerinden sorumlu durumda. Ayrıca birkaç film de hazırlıyor. Dolayısıyla yükünü hafifletmek için Fargo‘yu bitirmek istemiş olabilir.