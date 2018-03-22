2014 yılında başlayan antoloji dizisi Fargo 21 Haziran 2017’de 3. sezonunu tamamlamıştı. Sezon finalinden sonra Noah Hawley yeni bir fikir bulana dek dizinin devam etmeyeceği açıklanmıştı. Şu sıralar epey yoğun olan Hawley neyse ki çok geçmeden yeni bir fikir buldu. Hawley yeni röportajında 4. sezonla ilgili yeni fikirlerinin olduğunu, tek sorun zaman bulup bu fikirleri yazmak olduğunu söylemiş. Hawley şu sıralar hem Legion‘ın son işlemleriyle, hem de Natalie Portman-Jon Hamm’li Pale Blue Dot filminin ön hazırlıklarıyla meşgul olduğu için fırsat bulup Fargo‘nun 4. sezonunu kaleme alamıyor. Ama bir değişiklik olmazsa Fargo 2019‘da dönecek.

Hawley bu sezonun da geçmişte geçeceğini söylemiş ama hangi dönemde geçeceğini açıklamamış, “1700 veya 1800’lerde geçebilir mi yeni sezon?” sorusuna “Olabilir, yeter ki anlatacak özgün şeyler bulalım,” cevabını vermiş. Dizinin 1. ve 3. sezonları günümüzde geçmiş, 2. sezonuysa 70’lerde geçip 1. sezonda Keith Carradine’ın oynadığı polis Lou Solverson’ın (Patrick Wilson) gençliğine odaklanmıştı. Hawley 4. sezonda da Minnesota ve çevresinin tarihine odaklanacak. Fikrinin 10 bölümü doldurup doldurmayacağını bilmiyor Hawley ama Minnesotalıların para için yaptıklarını okudukça yeni sezonun geçmişte geçmesini daha çok istiyor.

Hawley’nin tek projesi Pale Blue Dot değil. Bu filmi çektikten ve Fargo‘nun 4. sezonunu tamamladıktan sonra Kurt Vonnegut’un romanı Cat’s Cradle‘ı da FX için dizileştirebilir. Hawley, FX’in Disney’in eline geçecek olması konusunda da endişeli değilmiş. Disney’in FX gibi bir markaya zarar vereceğini, onu değiştirip bambaşka bir şeye dönüştüreceğini düşünmüyor, daha fazla Legion ve Fargo yapmak isterse de FX’le çalışmaya devam edeceğini söylemiş.