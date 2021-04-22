Martin Scorsese ve Irwin Winkler, John Carney’in Fascinating Rhythm isimli müzikalinde yapımcı olacaklar.

Filmin senaryosu efsanevi müzisyen George Gershwin’ın hayatından esinlenerek oluşturuldu. Senaryoyla ilgili önbilgiler bir genç kadının New York ve Broadway tarihinde yapacağı yolculuğu izleyeceğimiz yönünde…

Gershwin’in ailesinin de senaryoya onay verdiğini ve film boyunca birçok şarkısının kullanılacağını ekleyelim. Carney’in Once, Begin Again ve Sing Street’teki başarısı düşünüldüğünde iyi bir müzik filmi geldiğini söyleyebiliriz.

Scorsese ve Winkler ise daha önce Raging Bull, Goodfellas, Silence ve The Irishman’de beraber çalışmışlardı.