Birkaç yıl evvel serinin yapımcılarından Vin Diesel, Fast and Furious serisinin 10. filmden sonra spin-off filmlerle devam edeceğini açıklamıştı. Bu hafta çok uzun soluklu serinin 10. filmle sona ereceği, 10. filmden sonra spin-off filmlere, yani serinin yardımcı karakterlerinden birkaçını ana karakter haline getirecek filmlere odaklanılacağı açıklandı. Dwayne Johnson, Kurt Russell ve Diesel serinin 9. ve 10. filmlerinde de rol alacaklar.

Bugünkü haberlere göre ilk spin-off film belli oldu. Universal ilk spin-off filminde Johnson’ın karakteri Ajan Hobbs’la Jason Statham’ın kötü karakteri Shaw’ı merkeze koyacak. Senaryoyu Chris Morgan kaleme alacak. Morgan’ın henüz senaryoyu kaleme almadığını, spin-off filmle ilgili görüşmelerin devam ettiğini de belirtelim. Filmin 9. filmden önce mi, sonra mı çekileceği, kim tarafından yönetileceği, kadroya seriden başka oyuncuların dahil olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.